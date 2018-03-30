2018国际田联钻石联赛上海站-首批明星选手阵容揭晓

晨报记者 王 嫣 摄 影 顾力华

2018国际田联钻石联赛-上海站昨天举行新闻发布会，正式公布了本届赛事16个比赛项目及首批参赛明星阵容——包括伦敦世锦赛百米冠军加特林、200米冠军古利耶夫、里约奥运会800米冠军及世界纪录保持者鲁迪沙、里约奥运会110米栏冠军麦克劳德等众多世界名将悉数出战；由苏炳添、薛长锐、巩立姣领衔的中国军团也将全力出击，共同为申城市民献上一场精彩纷呈的田径盛宴。

仪式上，赛事承办方上海久事体育产业发展（集团）有限公司与上海市大学生体育协会、上海市中学生体育协会现场签署了《体教结合战略合作框架协议》，双方将携手围绕体育产业和教育产业的优势资源整合，展开积极的探讨和深度合作。

巅峰对决再现申城

钻石联赛是国际田联旗下最高规格的职业系列赛事，每年五月，国际田联钻石联赛-上海站都会成为沪上最热的体坛盛事之一。今年的比赛将在5月12日举行，16个比赛项目分别是：

男子项目8个：100 米、400 米、800 米、1500 米、5000 米、110 米栏、撑竿跳、跳远

女子项目8个：200 米、100 米栏、400 米栏、3000 米障碍赛、跳高、三级跳远、铅球、标枪。

男子100米飞人大战向来是钻石联赛的一大看点。今年在室内赛季三站比赛三破60米亚洲纪录的“中国飞人”苏炳添将在上海站打响男子100米的卫冕之战。这一次他将在100米的赛道上约战伦敦世锦赛百米冠军、2016年赛会冠军贾斯汀·加特林，以及伦敦世锦赛200米冠军古利耶夫。

同样迎来卫冕之战的还有中国女子铅球第一人巩立姣。去年巩立姣在上海为中国军团收获首金，个人职业生涯第三次站上钻石联赛上海站的最高领奖台。此后她更是连夺罗马、巴黎和苏黎世三站钻石联赛的冠军，问鼎2017年女子铅球项目的钻石大奖，也成为钻石联赛创办八年来首位加冕钻石大奖的中国选手。今年巩立姣将再次向最高领奖台发起冲击，力争卫冕。

票务启动 鼓励绿色出行

过去几年来，赛事方一直积极与上海市教委联手，不断探索体教结合的多种形式。历届比赛期间，也举办过多场田径与教育的融合活动，包括邀请世界名将们亲临上海本土学校与学生运动员进行互动； 安排青少年田径比赛为钻石联赛正赛进行垫场表演； 在钻石联赛比赛现场为优秀的学生运动员颁奖等等。其中，“世界田径名将校园行”已经逐渐成为赛事的传统项目之一。

今年，世界田径名将校园行活动仍将继续，旨在让更多热爱田径的普通中学生们有机会与世界顶级的田径名将面对面，接受最专业的现场教学，并从不同角度体验田径大赛带来的教育红利。

目前，赛事所有票务销售工作也已正式启动。本届钻石联赛仍将延续“地铁票+赛票”的一票两用模式，鼓励绿色出行、绿色观赛理念。凭借购买的钻石联赛门票，可在比赛当日免费搭乘上海地铁前往赛场观赛。

登陆久事赛事官方票务网站久票网（www.jusstickets.com）可在线购买赛事门票，或致电021-962123咨询购票。