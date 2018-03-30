2017年禹洲盈利 创新高

2017年，禹洲地产股份有限公司超额完成调整后的年度合约销售目标，最终以人民币403亿596万元的佳绩创下历史新高，按年上升73.69%。收入按年劲升59%，盈利保持行业领先位置。

禹洲精准布局价值洼地，强强联手另辟蹊径。坚持“全国布局区域领先”的战略部署，集团着重在长三角都市圈、海西都市圈、环渤海都市圈、粤港澳大湾区、华中都市圈及西南都市圈进行长足发展。同时，加强与优秀同业之间的项目合作，通过招拍挂以富有吸引力的价格拿地。

集团奉行审慎的财务政策，在快速发展的同时，致力把负债维持在健康水平，以支持集团可持续发展。此外，集团持续探索各类型的融资管道，时刻对资本市场的融资窗口保持敏锐触觉。透过该等举措，集团的整体融资成本由2016年底的6.08%至2017年 底 的6.02%。一系列的企业融资措施进一步充实集团的现金流以支持业务发展，优化债务结构，降低集团整体融资成本。

禹洲地产始终将住宅产品的升级更新放在首要位置，以顺应市场需求。过去一年中，三大产品系已在上海、南京、杭州等多个城市项目中落地推广，反应热烈。

（唐榕蔚）