养老地产 买卡还是买产权房

晨报记者 刘 因

上海日益老龄化,各式养老也风起云涌。目前，市场上多个养老地产项目正在集结，市民则犹豫着，究竟买卡还是买产权房好?

买张会员卡的费用上海多在100万-300万之间，会员可享受15年左右的养老服务，15年后如果老人还健在，可继续使用。除了会员费，老人入住会员卡的养老项目，还需每个月支付服务费，包含一日三餐、养老设施使用、房间清洁打扫、物业管理等费用，服务费差异较大，从几千元起，一些配置温泉游泳池项目，收费则上万。

买产权房则与买房相类似，开发商提供商品房，按照适老化要求建造，内部无障碍设施、老人应急报警系统等齐备，交付后，有从餐饮到医疗、护理、娱乐休闲方面的养老专业服务。

二者相比，哪种方式更适合老人养老呢?

首先，从地段上，买卡的养老地产项目普遍较优。受制于使用权土地或办公商业属性用地性质，多数无法出售的养老项目选择了卖卡方式，他们往往具备优质的地段，长宁、黄浦江边、虹桥都有卖卡项目，生活在此，老人无论生活、就医、子女探视均很方便。而受制于上海住宅用地稀缺性，产权房相对位置较偏，外环以外、郊环周边、崇明分布较多。

第二，转让上，产权房更具优势。房权房产权清晰，老人一旦身体状况发生变化，或想搬回与子女同住，可方便处置。而买卡方式各家规定不同，有的可随意转让，有的不可随意转让，碰到一定要转让的情况时，需按照购卡时规定，酌情退款。

第三，服务设施方面，同档次的养老项目，二者相差不大。得益于较大规模，星堡养老社区发展成上海第一个持续照料退休社区（CCRC社区），从独立居住、协助护理到临终关怀的一站式服务社区，功能齐备，解除了老人的后顾之忧，而市区项目要进一步拓展，空间则非常有限。

最后，售卡项目资金安全性非常重要，要选择品牌、信誉良好的项目购买。

没有最好的、只有更合适的，在买卡还是买产权间，老人寻找功能、价格、转让服务方面的平衡点，将会受益。