《图说敦煌二五四窟》 近日首发

晨报记者徐颖报道 近日，一部详细解读莫高窟最神秘的254窟新书《图说敦煌二五四窟》 由北京三联书店出版。该书结合大量高清壁画图片、线描图以及示意图，以新的视角、新的媒介，对一座曾令张大千、常书鸿、董希文等艺术家为之动容、潜心临摹的北魏特窟进行了现代阐释。该书日前在上海书城“全国新书发布厅”首发，作者之一陈海涛面对上海读者，分享了第254窟的奥秘和他的敦煌情缘。

254窟是敦煌最有代表性的洞窟之一，由于年代久远、保存完整、艺术价值珍贵，这座洞窟很少有机会对公众开放。《图说敦煌二五四窟》两位作者陈海涛、陈琦第一次来到254窟，还是一对分别就读于中央美术学院和北京电影学院的年轻恋人，在洞窟中与一千五百多年前的壁画静默相对、潜心临摹，心灵受到极大震撼。毕业时怀着一腔热血的他们离开繁华的都市，来到远在西北的敦煌研究院，在那里结婚生子，开始了对敦煌壁画的研究。《图说敦煌二五四窟》便是两人十多年研究的心血之作。