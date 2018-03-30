中国网络文学20年20部优秀作品揭晓-期许未来，能否涌现经典传世之作

晨报记者 徐 颖

走过20年的中国网络文学，究竟诞生了哪些优秀作品？昨日中国网络文学20年20部优秀作品评选揭晓。包括《间客》《第一次亲密接触》《明朝那些事儿》《繁花》《诛仙》《悟空传》《步步惊心》《鬼吹灯》等20部作品入选。

20年20部

《间客》《诛仙》《繁花》等入选

中国网络文学20年20部作品推介活动是中国网络文学20年发展专题研讨会的重要内容，研讨会由中国作协网络文学委员会、上海市新闻出版局、上海作家协会、阅文集团联合举办。

自1998年发轫，中国网络文学走过高速发展的20年。有数据显示，目前中国网民7.72亿，文学网民3.78亿，差不多有一半网民读文学。

在此次由专家提名、网络投票、专家终审三个环节组成的评选中，《缥缈之旅》《诛仙》《明朝那些事儿》《步步惊心》《鬼吹灯》等入选，可以看到玄幻、穿越、悬疑等类型小说占据了相当大的比例。而现实主义题材则占了6部，分别是《第一次亲密接触》《大江东去》《致我们终将逝去的青春》《繁花》《复兴之路》《全职高手》。

中国作协网络文学委员会主任陈崎嵘在研讨会上指出，在现有的网络文学当中还是玄幻、武侠、历史类占主体，现实题材并未占主导地位。原因有很多：首先是过去对网络文学的理解和定义有偏颇，把网络文学等同于玄幻小说；其次，网络作家对现实生活的理解、了解、把握不如传统作家那么及时、敏感和深入；第三，网络作家对于写现实题材，解答当代的困惑，这方面的使命感不如传统作家强，以及表达现实题材方面的功力和艺术表达力不够。

未来期许

希望涌现网络文学巨作和巨匠

上海作协党组副书记、秘书长马文运指出，中国网络文学20年20部作品推荐活动不仅是对中国网络文学20年发展历程的回顾，也寄托着对网络文学未来发展的期许。

伴随着中国网络文学进入繁荣发展的新时期，陈崎嵘认为，中国网络文学界面临着共同的命题就是，网络文学应当感知新时代，把握新时代，反映新时代，创造新时代。深入现代化建设主战场，近距离观察百舸争流万马奔腾的宏伟场景，更要扎根人民中间，体味生活的酸甜苦辣，从中感受并捕捉新时代的精气神形。为此，要提倡让更多的网络作家创作现实题材作品，或者用现实主义的精神和手法来反映生活及历史。“现实生活网络表达，是当代网络作家必须攻克的文学高地，是网络文学走向主流文学的桥梁纽带，也是网络文学自身进一步繁荣发展攀登高原高峰的必由之路。”

陈崎嵘认为，网络文学界要不断推出网络文学精品力作、经典之作、口碑之作、传世之作。“希望在不远的将来，中国网络文学界能够涌现新时代的《创业史》《平凡的世界》《白鹿原》，希望涌现网络版的《西游记》、当下版的《红楼梦》，希望涌现中国版的《人间喜剧》《哈利·波特》，涌现出更多网络文学大神，甚至网络大师和网络文学巨匠。”