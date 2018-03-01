斯皮尔伯格新作9.0分开局-《头号玩家》展开逃离现实的VR之旅

晨报记者 陆乙尔

由史蒂文·斯皮尔伯格执导的科幻冒险电影《头号玩家》今起在内地与北美同步上映。目前，影片在豆瓣以9.0分的高分开局，这也印证了在许多影迷心中，过了那么多年斯皮尔伯格仍然是最棒的银幕造梦者。新片中，人们为了逃避现实而戴上VR眼镜、穿上体感制服，沉迷于虚拟现实游戏“绿洲”中，因为他们在那个“乌托邦”世界里无所不能。而导演希望观众思考的，也许还是男主角最终所领悟的——“拥抱现实，因为那是唯一真实的东西”。

原作者加持

两个世界精彩交互

改编自恩斯特·克莱恩同名畅销小说的《头号玩家》，背景设定在处于混乱和崩溃边缘的2045年，现实世界令人失望，人们将救赎的希望寄托于“绿洲”——一个由鬼才詹姆斯·哈利迪一手打造的虚拟现实游戏宇宙。哈利迪弥留之际，宣布将巨额财产和“绿洲”的所有权留给第一个闯过三道谜题，找出他在游戏中藏匿彩蛋的人，由此引发了一场全世界范围内的竞争。男主角韦德·沃兹成为游戏中首位解出第一道迷题的玩家，他和朋友们卷入了一场奇遇凶险共存的寻宝之旅。

电影项目立项、剧本草稿完成后，斯皮尔伯格先后看了剧本和原作小说，一下子迷上了虚拟与现实两个世界的反差，“现实中有失业、贫穷、拥挤和绝望，通过虚拟世界也许是逃离真实生活的好时机，但当你脱离现实时，你也从某种意义上剥离了任何真正的人际交往。所以，这个故事很有趣，也有一些社会意义。”他还邀请恩斯特·克莱恩参与了电影编剧工作，在原作者的加持下，影片在两个完全不同的世界之间不停切换，剧情逻辑性和故事性保持了稳定的水准。

男主角韦德·沃兹在现实生活中是一个生活在贫民区的普通人，性格不合群，毫无存在感。但在“绿洲”中，他扮演的帕西瓦尔则是人们心目中的超级英雄，自信勇敢又机智，受人欢迎。整部影片中，无论是男主角及其小伙伴，还是片中的反派、想要通过卑鄙手段掌控“绿洲”的科技巨头IOI管理者诺兰，他们在“绿洲”中都扮演着与现实中的自己反差巨大的角色。斯皮尔伯格表示，最初男主角认为重要的一切都只存在于虚拟平面上，“他唯一的朋友是在绿洲中结交的，他从未遇到过真实的对方，了解的只是他们的化身，而他对此感到很满意。”其中最重要的朋友之一，便是游戏中半人类半机器形象的壮汉机械师埃奇，而现实生活中这个角色的操控者实际上是非裔美国女性海伦。

导演新体验

VR助力看景导戏

为了区分现实和游戏，斯皮尔伯格特意分别以真人电影与3D CG动画来表现两个世界，其中3D动画的角色塑造需演员们进行动作捕捉来完成。除了片中展现的VR世界，斯皮尔伯格还运用VR技术进行导演工作，“绿洲中的每个场景都是虚拟的，工作人员为我创造了一个虚拟形象，让我在其间穿行，观看场景。一旦我决定如何规划分镜，我就让演员们戴上头盔，体验片中呈现的布景。其他时候演员们则在一间巨大的白色房间里、在众多数码相机同时拍摄的环境里工作。在一个光秃秃的、只凭想象构建的场景里表演会令人无所适从。戴上头盔后，我们就无需想象，要做的只是记住虚拟场景的格局，在动作捕捉的环节中体现出来。”即便如此，斯皮尔伯格仍强调，“我从来不为科技而拍电影，我只用它来讲述一个更好的故事，我所关注的只是故事和角色。”