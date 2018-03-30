晨报特级首席记者 吴飞

有一个数据很有意思：

据绿化市容部门统计，约95%的市民支持垃圾分类，但真正实践分类的只有20%左右。

意愿如此之大，足以证明上海已经完全具备实施垃圾分类的基础。而与真正实践之间还差那么大，其实可能也只差一个生活习惯的距离。

家里的干垃圾和湿垃圾要分两个垃圾袋装，肯定要比以前统统往一个垃圾桶扔要麻烦一点。扔垃圾要多走几分钟路扔到垃圾站，肯定比以前家门口就有垃圾桶要麻烦一点。扔垃圾还要定时，肯定比垃圾桶满了随时能倒掉要麻烦一点……

但麻烦一点，最终得益的还是自己——垃圾分类对于城市环境会有怎样的改善，相信每个人都懂。那为什么不能改一改原来的习惯，用这样一点点的麻烦，去换一段天长地久的好处呢？

讲一个很简单的例子：我家小区门口有条人行横道线，每天我接送儿子上学、放学都要穿过这条横道线。由于没有红绿灯，以前过马路的时候，总有车辆无视行人的存在，风驰电掣地开过，看到有人要过马路，甚至还会大声地摁两下喇叭。

最近这种情况改善了很多，绝大多数车辆看到有人过马路，都会自觉地停下来等行人先过。对于开车的人来说，在每个横道线口等上一等，确实是一件麻烦事儿。但每个人都有过马路的时候，这种习惯的改变意味着更安全、更有秩序，这是所有人都能享受到的好处。

但人总是有惰性的，哪怕增加的只是一点点麻烦，哪怕改变的只是一个小小的生活习惯，没有强有力的推动，恐怕难以唤起人们的自觉。这也是上海自2000年就开始垃圾分类试点，至今效果仍不明显的原因吧。如果想要改变现状，完成2020年建成生活垃圾全程分类体系的目标，还是需要狠狠地下一个大决心。

居民需要下决心，在短时间内将原来的习惯改过来，管理者也需要下决心，花力气去推动居民改变生活习惯。这种推动光靠讲道理，或者原有的这点激励措施，并不够。与引导、激励相配合的，还需要有足够的警示甚至处罚。

还是拿机动车礼让行人为例，我也是在吃到一张罚单之后，才痛改了原来的开车习惯。改完之后，发现礼让行人真的很好，至少我现在一手牵着儿子一手牵着狗过马路，绝不会像以前那么手忙脚乱。

拿出类似于交通大整治或者禁燃烟花爆竹这样的决心与措施，来推行垃圾分类，或许居民一开始会有一些不理解，但当新的习惯形成并看到了其中的好处，自然会将好习惯恪守下去。前几年我去台北，许多当地人为台北的垃圾分类自豪。要知道，当初台北推行严格的垃圾分类制度，并对乱扔垃圾处以最高6000新台币的罚款时，反对的声音也曾不绝于耳。

燃放烟花爆竹，这个已不合时宜的传统，被我们下决心改掉，年三十的夜晚清新安宁；交通方面林林总总的陋习，被我们下决心改善，街道上更加秩序井然； 今天要我们推动垃圾分类的全面开展，也唯有拿出决心！

归根结底，美好的生活来源于我们向往美好的决心。

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