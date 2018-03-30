黄浦西成里成为全市首个架空线落地　石库门小区，百年弄堂的天空再无分隔-多少年没看到这样 没有遮挡的天空了

晨报记者 何雅君

拥有92年历史的黄浦区淮海中路街道西成里小区是上海颇具代表性的石库门建筑群，最近完成了小区弱电架空线入地工程，并于昨天启动旧架空线拆除工作。被称为“黑色污染”的架空线拆除后，有居民站在弄堂里感叹：“多少年没看到这样无遮挡的天空了。”

改造前

想拍照找不到干净的角度

昨天上午，戴着头盔的工人师傅扛着竹梯走进马当路278弄西成里，把竹梯的一头靠在石库门老宅墙上，利索地爬上去，开始拆除横七竖八拉得像蜘蛛网一样的黑色架空线。只见他拿出工具，轻轻一剪，横在小弄堂上方的黑线就垂落下来。再往弄堂里看去，视线顿时没了阻拦。师傅告诉记者，“新换的线大部分会埋入地下，少数无法埋下去的都穿在线槽里。”顺着师傅手指的方向望去，两条白色的线槽附在墙面上，在墙的尽头处垂直而下，末端连入地下，干净利落。

“架空线落地以前，小区可没这么漂亮。”西成里居委会主任戴瑾从手机里翻出改造前的照片，展示给记者。照片上，几十根黑线乱糟糟地纠结在一起，有的地方打了结，有的地方胡乱散开，把好好的墙面搞得乌七八糟。戴瑾从小住在西成里，对环境的变化很了解。“我小时候没这么多线，从弄堂里看天空，视线是无遮挡的。十几年前开始，使用网络、有线电视的人家越来越多，后来小区里又装了视频监控，架空线也越来越密集。”

建于1926年的西成里，是衡复历史风貌保护区内的旧式里弄。曾有摄影爱好者专门跑来，想要拍摄石库门老建筑，却找不到一个没有架空线的角度。淮海中路街道一位工作人员告诉记者，去年，街道花大力气对西成里进行“微更新”改造，外墙清洗了，花坛整修了，但是要让石库门老建筑更好地呈现原汁原味，架空线问题不解决不行。街道收集了居民的意见和建议后，决定在今年春天完成改造。

改造时

挨家说服1700户居民

此次石库门小区架空线落地改造，没有现成案例经验可借鉴。架空线入地管线综合协调单位负责人任涛告诉记者，小区主弄堂最宽处只有5米，最小的支弄堂宽度不到2米。地下分布着燃气管、下水道、自来水管等错综复杂的管网。同时，弱电管线数量众多，涉及电信、联通、移动、铁通、有线电视、视频监控等近10个部门，且网络用户的运营商各不相同，切割不能有差错。再者，石库门公共部位局促，内部布线协调难度极大。

对此，施工队采用“一点一方案、一户一策略”的办法，逐点逐户勘察、规划，按照“先室内、后室外，先小区、后路面”铺设管线。“为方便日后的发展和维护，我们在管道、线槽里预留了空间，以后社区开展远程医疗、远程教育等等还会装新的线，都可以穿进去。”

西成里约有1700户居民，要想说服居民都同意改造，也是个难题。一位居委干部告诉记者，“我们上门做工作时，有的居民听了我们描述装好以后的效果，就同意了。而持反对意见的居民中，有的是怕影响线路使用，有的图晾晒衣服方便，有的不愿破坏室内装修。住在69号的叶老伯也曾是反对者之一。“他们说新的线要从我房间里穿过，不然会影响邻居使用网络。我房间很小，听了害怕的。”经过再三解释，叶老伯同意让线从房顶上穿过去。“架空线架在外面是很难看，邻居的需求也不能不考虑，邻里相处以和为贵嘛。改造之后，弄堂里干净多了，我觉得我的让步很值得。”

改造后

安装管线不得再有架空线

据上海市通信管理局介绍，西成里改造对光纤进行了升级，小区97%以上居民用上了新光纤，改造前居民反映的“电话有杂音”、“电视画面有雪花”等问题都解决了。

已有的弱电架空线全都“收起来”了，再有居民要装宽带网络、拉接管线，又该怎么办？不久前，居委会请来法律顾问，与居民共同制订了具有法律效力的石库门小区住户守则，对小区住户今后安装宽带网络、拉接管线及私接乱拉行为进行了规范。同时对运营商加强管理，建立运营商进小区准入机制。今后居民申请安装的通讯网络等管线必须通过地下管线引接，不得发生架空线行为。

黄浦区房管局的杨喜林告诉记者，与西成里一条马路之隔的丰裕里正在以西成里为样板进行生态环境综合改造。今年黄浦区还有五、六个石库门小区要试点推进架空线落地。