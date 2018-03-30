推了这么多年怎么还是这样-晨报记者实地走访十余小区：老习惯难改、乱扔没人罚、“不分类不收运”执行不到位等都得改

2000年，上海被列为全国首批生活垃圾分类试点城市之一。2011年起，上海开始推进新一轮的垃圾分类减量工作，垃圾分类减量已连续8年被列为上海市政府实事项目。全市垃圾分类减量工作从100个小区试点起步，现已覆盖1万余个居住区，500多万户家庭，约占全市居民2/3以上。

7年过去了，尽管也涌现出静安悠和家园、黄浦黄浦新苑、徐汇惠工新村等垃圾分类明星小区，但从全市层面，“垃圾分类没有明显效果”是上至相关部门下至普通百姓的评价和感受，有的小区名义上已经实行垃圾分类，但是去看看垃圾桶，依然乱七八糟全混在一起；甚至有小区，垃圾分类志愿者为了完成考核任务，去附近蔬菜店搬菜来凑数。

晨报记者 郁文艳

垃圾分类，说近一点、小一点，改善居民生活环境；说大一点、远一点，更多资源得到回收利用，减轻土壤污染，焚烧排放的有害物质也会减少。这样的好事，为什么上海试点多年仍没有明显效果？

记者连续几日走访申城10多个垃圾分类小区和崇明农村，同时采访专家、居委会、物业、第三方环保机构及政府部门20多位相关人士，发现居民习惯难改、规定执行不到位、监管不力、末端处置能力跟不上等方面的问题都制约了申城垃圾分类出成效。

难点一：定时

厨余垃圾多，不及时扔会发臭

记者走访中，绝大部分已经开展垃圾分类的小区对外都是号称“定时定点扔垃圾的”，垃圾箱房上也明示着早晚扔垃圾的时间，定点是定点了，真正能做到定时的寥寥，过了扔垃圾时间，垃圾箱房其实还是开着的。“就怕有居民过了时间来扔垃圾，看到垃圾箱房关了，就乱扔垃圾。”一位居民委干部道出了难定时的原因。

秦先生在外企工作，加班是常事，“听说垃圾分类以后，要定时定点扔垃圾，过了时间，垃圾房就关了。像我们这种，加班到家都九十点了，早过了扔垃圾时间。冬天还可以，你说夏天的厨余垃圾，如果不及时扔掉，都要发臭了。”

对于今后可能要推行“定时定点扔垃圾”的模式，定点可能相对容易，要定时有点难，因为，我们习惯了垃圾随时扔。

难点二：定点

撤掉楼道垃圾桶何其难

虽说定时更难，但有的小区定点扔垃圾也难以实现，因为很多垃圾桶撤不掉。

陈小姐家住徐汇某小区，小区每幢楼的每层楼都有垃圾桶。她听说，小区马上要开始实行垃圾分类了，要把每层楼的垃圾桶给撤掉，“撤掉垃圾桶？那扔垃圾多不方便呀。”

“小区垃圾分类要取得成功，必须撤掉楼层垃圾桶！”爱芬环保作为第三方机构已经参与了沪上270多个小区的垃圾分类，项目总监郝利琼斩钉截铁地说，“尤其是在垃圾分类的开始阶段，必须要让人们把垃圾定时、定点扔到一个地方，这个地方多数是垃圾箱房，也可以是集中摆放垃圾桶的地方，这样，居委会、物业或者我们第三方环保机构就可以派人盯着，如果每个楼层都有垃圾桶，哪有这么多人去盯，一层层收运的成本也很高。”

然而，一个“撤”字，行动起来何其难。

芷江中路某小区，2013年开始试点垃圾分类。居民们听说要把每个楼层的垃圾桶给撤了，集体跳脚，去居委会闹，“这怎么可以？”、“撤了垃圾桶叫我们垃圾扔哪里？”、“刮风下雨天，出门去垃圾箱房扔垃圾多不方便？”

居民有意见，居委会担心居民闹，物业则担心没了垃圾桶，居民乱扔垃圾，反而增加他们的打扫、管理成本。所以，楼道内的垃圾桶就是迟迟撤不掉。

难点三：标准

标识、标准不一让人晕

绿化市容部门介绍，据统计，约95%的市民支持垃圾分类，但真正实践分类的只有20%左右。居民说，不是不想分类，而是不知道怎么分，“你看，小区垃圾桶上写着干垃圾、湿垃圾，到了马路边，怎么变成了可回收和其他，垃圾到底应该怎么分？”

记者在很多小区看到，不管有没有实行分类，垃圾桶上都有干垃圾、湿垃圾字样，但这些字样有的是印刷在上面的，有的是一张贴在上面的纸。至于垃圾桶颜色，那就更丰富了。

分类标准、标识不统一，实在让人犯晕。市绿化和市容管理局有关负责人对此表示，这样设置是根据不同场所产生垃圾的主要内容、量不同而设置的，“我们做过调查，厨余垃圾主要还是产生在家里、餐饮场所。道路边，会有人扔个香蕉皮、苹果皮，但量不多，所以相关规定要求，路边设置‘可回收物’和‘其他’两个垃圾桶。”

难点四：激励

积分兑换难，绿色积分“沉睡”

“绿色账户”是上海实行生活垃圾分类提出的上海模式，通过分类扔垃圾就可以获得积分，积分可以兑换肥皂等生活用品或者一些生活服务等。

然而，受到积分兑换服务周期长，兑换资源不丰富，以及部分人群压根对兑换这事就不太“感冒”等因素影响，绿色账户对促进垃圾分类的效果不明显。去年6月,绿化市容部门公布的一个数字显示，当时绿色账户累计有15亿积分，但仅兑换了7亿积分，也就是说，超过一半的积分在“沉睡”中。

虹口某小区，保洁员一听说记者前来采访垃圾分类，就有话说：“一开始大家积极性很高的，特别是老年人，因为听说绿色账户积分后可以去超市兑换东西，后来等了很久才通知说可以去附近一家超市领东西，几次这样下来，大家就没有积极性了。”聚在小花园里聊天的几个阿姨也凑过来表达了类似的意见。

难点五：处置

设备超负荷，邻避效应破解难

居民在垃圾产生的源头分类了，然而，到最末端的分类处置跟不上，整个垃圾分类也不会成功。对上海而言，目前的末端垃圾处置能力就是跟不上，很多垃圾处置设备超负荷运转，亟待新建、改建垃圾处置设施。然而，居民谁愿意让垃圾工厂建在自家附近，“邻避”效应破解难。

据悉，目前全市运营的生活垃圾无害化处理设施14座，设计处理能力23150吨/日，但实际进入这个体系的垃圾总量超过设计能力的30%。

此外，绿化和市容管理局介绍，全市配置了4000多辆干垃圾收集车，400多辆湿垃圾收集车，但不分类不收运的规定没有严格执行，尤其是在小区内部驳运环节，混装混运问题突出。比如，长宁某小区现在是垃圾分类的明星小区。小区社工介绍，这个小区其实几年前就做过垃圾分类，但最终没有成功坚持，没有坚持的一个原因就是居民看到了他们分出来的垃圾最后还是一股脑被倒进了垃圾车。