年初持续低温天气致虾苗死亡过半　沪上两大批发市场预计上市量较同期降三成-小龙虾开市价涨，个头超一两不多见

晨报记者 谢克伟

3月25日刚过，沪上最大的小龙虾批发市场江杨和江阳市场小龙虾150余家同时开售了。来自小龙虾养殖区湖南、湖北、安徽、浙江、江苏等地，以及江杨和江阳市场的消息显示，受持续低温冷冻影响，今年1月间小龙虾苗死亡过半，直接影响到开市小龙虾供应，预计开市后至4月份小龙虾的上市量将比以往同期下降三成左右，开市零售价因此上涨5-8元/斤。

今年养殖面积猛增40%

来自小龙虾产地的消息显示，今年各地小龙虾养殖面积较去年有较大幅度的增加，特别是各地稻田养虾面积增幅显著，湖南、湖北、安徽、江苏等地的养殖户反映，他们今年养殖面积较去年增加40%以上。其中江苏宿迁某县有养殖户反映，他们县稻田养虾的面积已经从去年的3万亩猛增至15万亩，是去年的5倍。

“很多养殖户感到去年销售高峰期小龙虾零售价暴涨超五成，大规格50克/个的小龙虾卖到了70-80元一斤，加上相关部门的政策扶持，今年养殖户养虾的积极性很高，小龙虾在当地已形成养殖热。”

谈到目前小龙虾的消费情况时，主产区湖南、湖北、安徽、江苏等地不少养殖户认为，尽管全国小龙虾的年产量已经达到82万吨，直接产值超过200亿元，上海年消费已达到10万吨左右，但消费热情依然不减，小龙虾的销售价格和消费量已经超过大闸蟹（大闸蟹年产80万吨左右）。江苏盱眙一些养殖户认为，小龙虾平均一人一次消费量在1-3斤，平均每次的消费价格在100-200元之间，足见得小龙虾消费态势之好。

量减、个头小、价格上涨

但让养殖户始料未及的是，今年1月间出现了少有的持续低温冷冻天气，致使去年11月至12月投放的小龙虾苗大量死亡。“石劲山龙虾”在江阳市场安营扎寨，在安徽和湖北都有养殖地。老板石劲山透露，他在当地养殖的小龙虾虾苗就在寒冬中死去过半。2016年虽然也遇到低温天气，但没有今年持续的时间长，由于小龙虾受不了持续低温，今年虾苗死亡率超过了2016年。事后虽经补苗，但毕竟“十补九不足”，今年开市小龙虾上市量就此受到影响，后市情况如何，还要拭目以待。

低温更深的影响还在于小龙虾的整体生长上。记者昨天在江杨和江阳市场看到，开市供应的小龙虾个头明显不如往年，很多摊位摆出的是3钱/个左右甚至小于3钱/个的小龙虾，4-6钱/个的虾比较少，6-8钱/个和一两以上规格的更少。有摊主反映，“去年这个时候4-6钱/个虾是硬规格（指主要供应规格），今年3钱/个及以下是硬规格了。”

虾苗大量死亡还直接影响到开市小龙虾的供应量。中国渔业水产商贸分会小龙虾销售联盟理事长王明干反映，开市后他们联盟的进货量较往年明显减少，“主要是产区供货减少，今年开市后上市量要比去年减少三成左右。”

供货减少势必影响到价格，“江苏泗洪枫祥”和“石劲山龙虾”昨天的零售价红壳虾3钱/个左右20元一斤，4-6钱/个30元一斤，6-8钱/个50元一斤，1两以上/个70元。麻青虾3钱/个左右28元一斤，4-6钱/个38元一斤，6-8钱/个55元一斤，1两以上/个80元。其售价均比去年同期上涨5-8元/斤。

消费逐渐转向麻青虾

据悉，今年开市供应市场的小龙虾主要有三种，红壳虾、麻青虾和青壳虾。“江苏泗洪枫祥”等销售摊主透露，今年开市后，麻青虾最受青睐，其销量要占总销量的七成以上。“麻青虾既受养殖户欢迎，又受消费者的喜爱。”

倪氏龙虾店人士告诉记者，原先来他们店的消费者大都喜食红壳虾和青红虾，因为红壳虾和青红虾大都适合油炸和麻辣料浸泡制作，吃起来口感重、味道浓，但吃遍了重口味后，现在越来越多市民喜欢吃新鲜活炒的麻青虾。

正在该店消费的三位年轻人告诉记者，原先他们只知道干煸龙虾、香辣龙虾和泡椒龙虾，却不知有活炒龙虾：“龙虾活炒味鲜、肉嫩、口感清淡，吃多了重口味，现在改吃清淡也是不错的选择。”

“寿宁路”多店不售小虾

小龙虾销售刚刚开市，寿宁路小龙虾美食街就因多店无证经营被取缔，使得原本3月间清淡销售的美食街更显冷清。而正在营业中的20多家门店，进入下午5点以后拉客声便响起来。开市后，记者来到寿宁路了解这里的经营和消费情况，发现开市后寿宁路小龙虾价格微涨，其中很多店家中虾去年卖68元一斤，今年卖69元一斤。不过，很多店却不见有小虾销售。

一家小龙虾店拿出的菜单上只有中虾和大虾，其中十三香中虾中份148元一份，十三香大虾中份228元一份； 招牌秘制香辣中龙虾69元一斤，招牌秘制香辣大龙虾108元一斤。“有没有小虾”记者问，“没有”回答得很干脆。“为啥没小虾？每年都来吃，不是每年都有的吗？”见记者追问，服务员有点不耐烦地说：“没货供应。”

在另一家店，记者以同样的方式询问，结果服务员告诉记者，不但小虾没货，就连中虾也没有。“只有大虾，多少一斤啊？”“88元一斤。”在接下来的四五家店的探访中，记者依然没有找到小虾。

是没货还是另有原因？记者随后找到美食街上一老店，店家道出了心里话：“今年小虾铺天盖地，倒是大虾少了很多。只卖中虾和大虾，原因主要是中虾大虾的利润高，小虾利润低。小虾一斤只赚10多元，大虾一斤能赚20多元甚至30多元，店家自然对小虾没有热情。”

[专家说法]

小龙虾养殖出现“过剩”

养殖户认为，小龙虾有巨大的消费量，今年养殖即便成倍增加也不会出现过剩。在采访中多位养殖户认为，在小龙虾销售过程中，3月开市上市量相对较少，价格相对较贵，但进入5月份稻田养殖小龙虾集中上市后售价会下跌。稻田养殖虾全部收获完了以后，到了7-8月份消费的高峰主要靠野生虾和部分池塘养殖虾供应市场，这个时候虾的上市量就会明显减少，虾价会回升。而我国稻田养殖虾要占小龙虾总产量的七成以上，稻田养殖虾相当部分用于半成品、出口等，因此，今年小龙虾不会出现供过于求情况，在消费的高峰七八月间售价依然不会低。

水产专家、上海海洋大学副教授马旭洲认为，从目前各地小龙虾养殖情况看，已明显出现“过剩”现象，如果不出现灾害性天气，出现供过于求的可能性很大。这种情况应该引起养殖地政府部门和养殖户的高度重视。如果不保持清醒认识，最终受损的是养殖户。中国渔业水产商贸分会执行会长葛锦海则认为，去年7月间小龙虾价格暴涨，主要是因为多地连遭暴雨袭击影响，虽然消费增长是事实，但也不排除过剩的可能性。目前大幅度的增产应该引起业内高度关注。