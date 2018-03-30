市民健康素养水平 10年提升了近20%

晨报记者陈里予报道 今年4月是全国第30个爱国卫生月，从2018年3月底至5月，上海将开展以“清洁城乡，除害防病，健康你我”为主题的第30个爱国卫生月活动。记者昨天了解到，上海市民健康素养水平从2008年的6.97%上升至2017年的25.36%，10年时间提升了18.39%。

尽管上海市民健康素养水平提升明显，但从调查结果看，市民很多方面的健康知识仍显不足。2017年，市健康促进中心调查显示，在基本医疗方面，只有24.2%的居民能够准确描述肝脏为有解毒功能、能分泌胆汁的人体重要消化器 官 ；44.3%的 居 民 知 道“OTC”标识为非处方药，不用医生开处方就可以购买；只有46.5%的居民了解全国统一免费卫生热线号码；47.8%的居民知道国家基本公共卫生服务是在基层医疗卫生机构开展且居民可以免费享受的服务。