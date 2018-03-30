虹口专题部署推进冬春火灾防控工作-重点场所须滚动排查消防隐患

晨报记者 倪 冬

冬春火灾防控工作启动以来，虹口区委、区政府主要领导高度重视，先后2次听取支队消防工作专题汇报，并召开区委常委会议、全区消防工作会议，专题强调、部署、推进消防隐患整治工作，明确了“区领导月月查，部门领导双周查，街道领导周周查”的工作机制。

冬防启动至今，虹口区综治、商务、安监、建管、民政、教育、卫计、绿化、体育等相关部门，对130余家公共娱乐场所、33家养老机构、156处中小学和幼儿园、41处医疗机构、20处加油站、2处体育场馆、13幢超高层建筑等重点场所开展了滚动排查。

聚焦小火易发场所查隐患

春节以来，虹口区四套班子及各副区长分10组先后对全区30余家大型商市场、宾旅馆、在建工地及人员密集场所开展督导检查。区委、区政府督查室细化制定冬春火灾防控督查考核机制，定期通报区各部门、街道工作推进情况。

根据全区“三合一”场所治理、“六无”创建、城区安全运行“百日行动”等专项行动工作要求，各街道聚焦沿街小店铺、小商铺等小火易发场所，发动居委、社区保安、平安志愿者等基层力量，形成了隐患“快速发现、快速汇报、快速督改”的工作机制。

针对5处较难整治的“三合一”场所，春节期间，各街道组织区各相关部门，通过上门告知、逐户约谈、张贴告示等措施进行了集中攻坚，成功完成了这5处场所的整治任务。

此外，各街道还结合全区38个网格化片区建设，充分发挥网格化片区建设后城管、市场监管、综治等多部门力量下沉一线的优势，运用多部门执法优势快速消除各类隐患。

多警联勤督改火灾隐患

冬春火灾防控工作期间，虹口公安分局局长在办公扩大会议上专题研究、推进冬春火灾防控工作，分局分管领导每月召开消防工作例会，并结合年度消防工作意见制定工作，在春节前夕对各街道、派出所开展实地调研，定期开展检查指导。依托多警联勤工作机制优势，分局各警种下沉一线开展社会单位检查，共检查单位2100余家次并督改火灾隐患。

支队始终保持对重大火患整治的高压态势，年初将两处隐患较为突出的区域、单位上报为市级重大火灾隐患区域和单位，并会同区相关部门、街道合力攻坚，完成隐患整治任务。

春节前，支队集中约谈全区消防安全重点单位负责人，要求单位加强火患自查、人员值守、定时巡视、微型站联动等工作。

结合冬春火灾防控、烟花爆竹管控等专项行动，虹口区在社会单位及居民区开展LED屏幕、宣传海报、横幅标语、广播提示、发放资料等方式多样的宣传工作，其中在星荟中心、白玉兰广场利用楼体LED 开展烟花爆竹禁燃禁放标语提示，得到了良好的社会效果。

在元旦、小年夜、大年夜、年初一、年初四晚、年初五早上等7个重要时间段，支队还会同区综治部门及街道，发动全区1.2余万名平安志愿者，在全区2200余个重要场所、路段开展驻守、巡逻。

“消防实事”筑牢防火基础

为筑牢防火基础，近3年来，区财政积极投入资金，用于全区老旧电气线路改造、在二级旧里增设消防水喉、为部分居民住宅增设修复消防设施、在学校、养老机构等场所安装火灾报警探测器、配置38辆微型消防宣传车等一系列消防实事项目。

2018年，为进一步提升消防安全硬件基础,区财政决定投入专项资金用于5项消防实事项目，包括为部分居民住宅建筑配置消防器材，开展10家重要文化场所、30余家养老机构物联网建设，并为70所学校寝室加装电气防火装置和独立烟感。

结合电气火灾综合治理工作，区市场监管、安监、建管等部门先后对辖区大型在建工地、大卖场开展专项检查，并随机抽取部分电器产品送检；区房管、电力部门结合“光明工程”改造项目，拟定对2000户二级旧里、售后公房的老旧电气线路制定改造计划实施改造。

2017年下半年，支队通过“层级化落责、高端化配置、智能化防控、精细化管理、微平台互联、实战化备勤”工作运转模式，探索了白玉兰广场消防安全管理工作经验，该经验方法在全市、全国层面予以推广。今年，支队将进一步提炼其中可复制、可推广的工作经验，在虹口龙之梦等重要商业场所及新建的高层建筑范围内予以推广。

针对近年来电动自行车火灾高发、频发的情况，支队还将进一步指导各街道开展居民小区电动自行车充电场所建设，通过安装智能单点式火灾探测报警器、智能防火充电设施，有效改善电动自行车火灾多发的现状。