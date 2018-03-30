家前门发现高浓度神经毒剂-俄前特工可能 家门口遭下毒

刘秀玲（新华社专特稿）

英国警方28日说，调查人员在谢尔盖·斯克里帕尔家的前门发现高浓度神经毒剂，这名俄罗斯前情报官员和女儿因而可能最先在自家门口接触神经毒剂。

伦敦警察局主管反恐事务的警官迪安·海登说：“根据现阶段调查，我们相信斯克里帕尔父女最先是从他们家的前门接触神经毒剂。”

这是英国警方首次就可能的下毒地点发布消息。

伦敦警察局在一份声明中说：“专家们检测到自调查以来发现的最高浓度神经毒剂，位于（斯克里帕尔）住所前门上。”调查人员将把调查范围集中在住所周边区域。

英国广播公司报道，前门的门把手神经毒剂浓度最高，足以解释为什么神经毒剂会出现在斯克里帕尔的车内和他去过的餐厅里。

斯克里帕尔家住英国南部威尔特郡索尔兹伯里市克里斯蒂米勒路。路透社报道，斯克里帕尔2011年购买这处房产并实名登记，寓所前门挂着一个象征幸运的马蹄铁装饰物。

斯克里帕尔和女儿尤利娅4日昏迷在索尔兹伯里市区一条长椅上，生命垂危。警方随后认定，两人中毒。

伦敦警方说，虽然他们在斯克里帕尔父女接触过的其他场所发现神经毒剂痕迹，但浓度较低。除两人的住所，警方调查他们昏迷时身处的长椅，事发当天光顾的一家酒吧和餐厅以及斯克里帕尔妻子和儿子的墓地。

海登说，警方后续数周甚至数月内将继续在斯克里帕尔的住所调查。他提醒附近居民无需担忧。“斯克里帕尔家附近的居民会看到警员们继续搜查。我再次向他们保证，安全风险依然不高，我们的搜查只是预防措施。”

大约250名反恐警察正从时长大约5000小时的监控录像和大约1350件查封物品中寻找线索。

斯克里帕尔在俄军总参谋部情报总局供职时曾为英国充当间谍。英国指认俄罗斯应为中毒事件承担责任。英国、美国以及德国、法国等国迄今驱逐超过150名俄方外交官，斯洛伐克、马耳他、卢森堡28日召回驻俄罗斯大使。

俄罗斯否认关联中毒事件并誓言回击。作为对等回应，俄方本月早些时候驱逐23名英国外交官。

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质疑英方“中毒”说,阿桑奇遭断网

据新华社报道

厄瓜多尔政府28日说，已暂时掐断“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇在厄驻英国大使馆的通信联络，缘由是他公开质疑英方关于俄前特工“中毒”事件的说法，有损厄瓜多尔对外关系。

厄瓜多尔政府在一份声明中说，为防止“任何潜在危害”，厄方一天前决定给栖身大使馆的阿桑奇“断网”。“阿桑奇没有遵守2017年对厄瓜多尔政府所作书面承诺，发布干预其他国家事务的信息。”

路透社以一名了解维基揭秘网情况的人士为消息源报道，厄方27日晚在使馆放置电子干扰器，阻止阿桑奇发“推特”、借助电话和互联网与外界联络并且禁止他在使馆会面访客。

阿桑奇26日在社交媒体质疑英国政府关于俄前情报官员谢尔盖·斯克里帕尔和女儿在索尔兹伯里市中毒的说法。他写道：“尽管英国首相特雷莎·梅有理由将俄罗斯视为首要嫌疑方，但现阶段只有间接证据，且国际禁止化学武器组织的独立调查尚未确认（这一说法）。克里姆林宫因而得以在国内推销俄罗斯遭到迫害的观点。”