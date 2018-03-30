或许正是出于一种狭隘的自危心态，美方上演了一出无端指责与借题发挥的大戏，缺乏大国应有气度，更缺乏基本理性

美国《赫芬顿邮报》曾刊文指出：“一些政治人物和西方媒体热衷于把美国经济问题归咎于中国。其实，如果这世界没有中国，美国和其他地方现在可能已陷入更严重的衰退甚至萧条。”重温这一观点对于理解当前美国对华发起的一系列单边贸易保护举措颇具启示。

外界普遍将美国本次对华301调查定性为“战略性”而非“商业性”。所谓“战略性”，是因为此番调查不仅针对美国对中国的贸易逆差，更体现出美国对于中国高技术产业深入发展可能威胁到美国未来竞争力的深层次忧虑。人们看到，美国政府发布的对华301调查报告中，广泛引用了包括“中国制造2025”、国家中长期人才发展规划纲要、《新一代人工智能发展规划》等中国创新驱动发展战略，认为中国通过强制技术转让削弱了美国公司知识产权价值、降低了美国的全球竞争力，令美国商业承压和受限。美国贸易代表罗伯特·莱特希泽直言，中国要投入几千亿元来实现自主研制和应用“中国制造2025”计划发展的主要产业，到2025年基本上达到国际领先地位，这将对美国不利。

长期在科技创新领域具有先发优势和雄厚实力的美国，如今面对中国科技创新领域的飞速发展颇感不适应。中国在高铁、量子通信、电子支付等领域已占据世界领先水平，中国的创新驱动发展理念与成果举世瞩目。美国国防部创新咨询委员会主席埃里克·施密特曾在去年秋天警告说，如果美国不在人工智能领域采取更多行动，它将只能“在未来5年保持领先”，然后就会被中国“以极快的速度”赶超。

或许正是出于一种狭隘的自危心态，美方上演了一出无端指责与借题发挥的大戏，缺乏大国应有气度，更缺乏基本理性。美国的确是当今世界创新强国，但创新和知识产权绝非是美国一家的“专利”。世界知识产权组织去年底发布的《世界知识产权指标》报告显示，中国国家知识产权局受理的专利申请量超过130万件，超过了美国、日本、韩国以及欧洲专利局的总和。这份报告同时指出，中国有望在未来3年内成为全球第一大国际专利申请国。与此同时，中美双方一直在知识产权方面保持积极合作。中美围绕知识产权问题进行了三次重要谈判，并签订了备忘录，在这些谈判中，中美双方通过沟通交流，各自的关于知识产权的法律体系的构建和法律的实施都有了很大的提升。

301调查报告中所谓的“强制技术转让”更是严重缺乏证据支撑的无稽之谈。中美企业之间的技术转让系由企业平等协商、自主决定、有偿交易，不存在政府强制和干预。中国企业到美国开展投资和收购，是经济全球化大背景下的企业自主选择，是基于市场的“条件反应”。相关交易遵守美国法律，并为美国创造了大量就业岗位。即便是在美国公众向美国政府提交的数十份评论意见中，也没有任何实质性证据支持所谓的“强制技术转让”。相反，美国《出口管理法》对技术的转让和出口倒是有着非常严格的规定，美国外国投资委员会也有很大的自由裁量权决定是否批准一个外国人对美国企业的投资并购行为。众所周知的事实是，中美双方企业正常的基于市场条件的商业贸易和投资行为，经常遭到美国政府的重重阻碍。

“几千万美国人对就业保障、对孩子的未来机遇越来越没有信心，这不是中国的错，但他们却把中国的成功，视为对美国构成了负面影响。”几天前，美国前财长、哈佛大学教授劳伦斯·萨默斯在中国发展高层论坛2018年年会上的一番话形象道出美国当前对华贸易政策的误区。把自身发展过程中遇到的问题归咎于他方的做法不可能化解自身危机感，以此为据做出贸易保护的“战略决策”毫无战略眼光可言，最终只是弄出一个损人害己的僵局，搅乱国际秩序。