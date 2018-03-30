细算中国帮美国家庭省下多少钱

【环球时报驻美国特约记者 隗静】编者按：“美国典型家庭年平均收入5.65万美元，中美经贸关系可帮这些家庭一年节省850美元。出口到美国的中国商品使美国物价水平降低1%-1.5%……”这是美中贸易全国委员会联合英国牛津经济研究院提供的2015年相关数据。中美经贸关系本是两国关系的压舱石，但美国特朗普政府对中美经贸的双赢视而不见。美国一些人对中国投资不放心、对美中贸易中美国逆差耿耿于怀甚至要打贸易战，美国很多普通家庭却要接受惩罚。旅居美国华盛顿的资深媒体人隗静近日对自家和一些美国家庭的调查显示，中美经贸丰富了美国家庭的生活，从生日会上的礼物到餐桌上的香肠，从彩色印刷的书籍到“铁锈地带”创造的就业，美国都无法对中国说“不”。

光买玩具每年可省100美元

如果美国和中国开打贸易战，这样一个国家层面的“大政策”势必直接影响到成千上万个美国家庭的生活。我的家庭同样如此。对我7岁的女儿来说，玩具的地位至高无上。女儿上个月生日会上收到的20多份礼物基本上全是玩具，而且都是“中国制造”，多数玩具单价在30美元左右。女儿上学头10 个月里，几乎每个月都有小朋友开生日会要送礼。加上圣诞节和平时给孩子买玩具，保守估计，如果买中国制造的玩具我家每年就能节省100美元。美国的家庭主妇也要算账。一位有龙凤胎的美国妈妈告诉我，如果某个玩具单价超过30美元，她肯定不可能给儿子和女儿都买，他们只能一起玩同一个。

提到圣诞节，不知道有多少美国家庭要感谢“中国制造”。无处不在的圣诞树和圣诞装饰绝大部分来自中国。我在沃尔玛超市买一株近两米高的人造圣诞树花35美元，其中包括彩灯等装饰。看着小姑娘兴高采烈地往树上挂各种装饰的样子，真不知该如何感谢那些做圣诞树的中国工人。要知道，美国一些州2018年最低工资标准已涨到每小时10美元上下，这棵圣诞树如果在美国生产，不可能只卖35美元的价格。

给美国大型零售商供货的制造企业老板麦克罗伊对我说，在中国制造的消费品因为人工等原因，成本与美国的制造成本相差巨大，所以美国零售商非常喜欢从中国进口，低成本使得他们在美国市场上的定价更有灵活性，更容易获得高利润，也更受消费者青睐。麦克罗伊替某连锁零售商从中国进口的烧烤机，即使在关税增长后仍比美国产的便宜几十美元，所以采购方不会轻易更换供应商。

在美国，孩子的主要花费是衣服和鞋。随着孩子成长，美国家庭每半年就要给他们买新尺寸的服装和鞋子。美国孩子还很挑剔，不满足于单一的风格。和一家法国品牌动辄80美元起价及另一家基本上50美元起价的瑞典风格童装店相比，美国父母有时更喜欢光顾单品20美元左右的美国品牌店。这样花100美元可以获得更多选择。其实不管是单价低还是单价高的品牌店，绝大部分产品还是有“中国制造”的成分，而且越是大的时尚品牌越可能在中国制造，因为满足现代时尚行业复杂的技术和材料要求并非易事。比如，美国很多常见品牌的毛巾和浴巾多是从印度进口的，有些运动服是柬埔寨或越南制造，材料和样式要求相对单一，但一些流行的童装还是“中国制造”多。

我们所在的学区各种课外兴趣班名目繁多。兴趣班的学费不是很贵，但每个班都有各自的装备要求。很多孩子的足球、游泳衣、芭蕾舞蹈服、钢琴课用的节拍器等都是“中国制造”。去年在一个跳蚤市场上，我把半新的中国生产的足球鞋和护腿以3美元的“高价”卖给一位有3个孩子的美国妈妈时，她说：“原来觉得装备贵才没给孩子报足球班，这下可以报了。”可见，物美价廉的中国商品也让一些低收入的美国家庭在子女教育上有了更多选择，同时间接给课外班的老师提供了就业机会。

10本彩页书7本中国印

近日翻阅欧美媒体时，可以看到美国全国制造商协会、美国全国零售商联合会等商业团体的负责人纷纷警告，和中国打贸易战将“大幅增加美国消费者成本”“惩罚普通美国人”。据《华盛顿邮报》报道，美国的农场主和超市的购物者很可能在贸易战中感到切肤之痛，其中不少人曾投票支持特朗普。很多零售企业已致信特朗普，不要再加剧美国的贫富差距，不要再惩罚美国低收入的劳动家庭。

直接进口中国商品只是中美经贸的一部分。中国人对美国家庭的贡献早就无处不在。几乎美国所有的州都有中国企业的投资。中国企业在美国一些“铁锈地带”还直接雇用约15万名美国员工。中国双汇集团前几年收购全球最大的猪肉加工企业史密斯菲尔德食品公司后，所生产的肉制品也成为美国家庭餐桌上的选择。

我在家里随意翻出10本童书，竟然有7本是在中国印刷的。这令我想到多年前计划在美国出书时遇到的困难：出版商说可以出我的书，但是里面最好不能有照片，如果有也必须是黑白的，因为彩印在美国极为昂贵，如果用彩色印刷，我的书会因价格太高而不能卖到很多读者手上。结果我那本主要想以彩色照片介绍中国发展变化的英文书还是在中国出的。儿童书的图画更多，色彩更丰富，想在美国印刷并保持20美元的零售价格同时能盈利是很困难的。

美国还找不到中国替代者

以上生活的方方面面还不包括数码时代必备的各种电子产品：从手机到电脑，从“平板”再到亚马逊新出的Echo声控电脑等，很多美国家庭选购的电子产品都是在中国组装的。那位有龙凤胎的妈妈告诉我：“幸亏现在电脑便宜了，可以给孩子各买一台，否则两个人也要暂时先共用一台。”她也知道，如果苹果手机不在中国组装，零售价格将比现在的价格高出不少。

美中贸易全国委员会前几年的报告说，中美经贸每年能给每个典型的美国家庭节省850美元的开支。我和对供应链管理颇有研究的麦克罗伊都认为，顺畅的中美经贸还能给美国家庭节省更多。麦克罗伊说，中国已成为全球商业供应链中重要的一环，“中国制造”的速度、质量和规模不是其他发展中国家甚至美国可以轻易复制和取代的，这是中国制造业过去30年不断实践和改进的结果。很多产业如玩具业、鞋业、来料加工等在中国已形成大规模的产业集群，其竞争力至少在未来5到10年难以撼动，这也是为什么很多美国公司选择在中国制造产品的原因。

“美国过去总提知识产权保护等问题，在这方面中国的确在加强改进。总之，美国和中国打贸易战绝不是最好的对策。”麦克罗伊告诉我，白宫对贸易战的“次生灾害”考虑不周，如增加关税带来的通胀压力、未来美国公司难以进入世界第一大消费者市场等。我则告诉他：“我不能想象孩子的图书都变成黑白的，或是同学间生日会少了漂亮的玩具。比节省开支更重要的，是中美经贸使更多美国家庭有能力购买更多样化的产品，丰富了人们的生活。”