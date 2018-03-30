东方购物•永达购车节推出“购车新模式”

3月30日至4月1日，东方购物“财就这样旺 春暖花开庆生秀”活动期间，东方购物携手永达汽车亮相东方明珠城市广场，为消费者倾情奉献购车狂欢——东方购物•永达购车节。

靓车靓价亮眼球 线上线下献钜惠

活动期间，消费者可通过线上预约及现场报名的方式免费浏览位于东方明珠城市广场的“购车节”展区，选购东方购物与永达汽车甄选的19大汽车品牌的24款人气车型，高达50万元的让利优惠、成功购车还可抽取Iphone X等礼品。现场销售的汽车品牌及车型涵盖备受广大消费者青睐的国内外汽车品牌。

东方购物天猫旗舰店将同步“购车节”所售汽车及优惠售价，消费者足不出户便可享受“急速”购车的全新体验。3月31日12：00至16：00期间，消费者登录东方购物天猫旗舰店，即可观看 “购车节”直播专场。

了嗨东方购物买车 看的精彩、买的便宜、开的舒心

对于无法亲临“购车节”现场的顾客们，东方购物还贴心准备了3场“视觉盛宴”。除东方购物天猫旗舰店的直播外，3月30日至4月1日每晚9点起，“财就这样旺 春暖花开庆生秀”活动将在东方购物电视频道为观众们呈现汽车大秀。作为东方购物“财就这样旺 春暖花开庆生秀”系列活动之一，“东方购物•永达购车节”活动以 “跨界新零售，购物新体验”为理念，特选申城地标建筑东方明珠塔为展场，旨在为现场消费者及线上顾客体验购车新模式。