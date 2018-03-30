东方购物14周年庆 开启“财就这样旺 春暖花开庆生秀”

3月30日至4月1日，东方购物“财就这样旺 春暖花开庆生秀”活动火热进行，全新的便捷购物体验强势来“袭”。东方购物借14周年庆的机会为消费者送上促销优惠——全网商品3折起促销。另有，每天5场、多达40款商品的心跳秒抢活动。



跨界新零售 随心购鲜货

活动期间，东方购物作为为数不多的首发渠道之一，推出近期全球首发的戴森V10手持式吸尘器和小米MIX 2S手机。此外，夏普、艺尊轩、泰泓、戴森、老庙黄金、小米、米技、神象、昂立多邦等百余个国内外知名品牌的千余款优质商品将有促销优惠活动。

购物新体验 指端随心订

消费者现在可通过多种方式轻松购物。打开东方购物APP，点击“直播秀”即可收看直播节目，轻点“立即抢购”，心仪的宝贝轻松到手。还可直接点击“订购电话”方式，由客服帮忙订购。

此外，消费者还可关注“东方购物”微信公众号，点击“小助手”观看东方购物直播视频；或者通过东方购物微信小程序查看最新、最火的优惠活动和专门为微信用户推荐的精选好物。

视觉新呈现 随时睹潮流

东方购物此次活动带来的全新购物的体验，无论你身在何处，都能享受 轻松购物的乐趣。同时，3天大直播的精彩内容还能欣赏饕餮视觉盛宴。

据了解，3月31日，全天3场的“走入杭州茶叶原产地”专题节目，跟随东方购物主播深入茶叶产地和加工厂，了解品质茶叶是如何“炼成”的；中午12点起，登录东方购物天猫旗舰店，感受“东方购物·永达购车节”直播专场带来的震撼与东方明珠塔下“豪车阵”的气势。4月1日下午1点起，Marie Bonne2018秋冬新品秀将在上海时装周上释放魔都灵感，演绎当代芳华；晚7点起，财之运·旗袍秀将淋漓尽致地演绎东方之美。

活动期间，东方购物高清演播室里还将推出“2017年度热卖商品颁奖大典”、“才之蕴·汽车秀”、“材之韵·茶艺秀”等系列主题活动。