医疗纪实节目登上卫视黄金档-科普与沟通是最大的使命

晨报记者 曾索狄

《急诊室故事》、《人间世》……近年，纪实的医疗题材节目在荧屏上激起不小的反响。日前，大型观察式医疗纪实节目《生机无限》举办发布会，宣布将于4月2日起每周一至周四19:30黄金档在湖南卫视播出，这也是此类节目首度登陆730黄金档。从提前看片的情况看，节目聚焦了产科、急诊科以及儿科，还原生命的喜悦、成长与危机时刻。

惊心动魄的“日常”

《生机无限》聚焦北京大学第一医院、北京朝阳医院、北京儿童医院三所繁忙的医院，以101个固定摄像头、24小时不间断拍摄的模式，记录了医院里的日常状态，其中不乏令人揪心的生死瞬间。比如，因胎盘长在了前一次剖宫产的瘢痕上，高龄产妇李某在剖腹产过程中大出血、未足月的孩子久久没有呼吸；51岁的患者赵某肺部严重感染，在急救室突然失去意识；一岁半的小朋友因为脑里长了一个九厘米的大肿瘤，生命危在旦夕，如果进行手术有可能出现大出血，若不进行手术，则会让他失去最后一丝生存的机会……

这镜头里的种种惊心动魄，却是医生们的日常工作。在节目中亮相的北京儿童医院神经外科主任葛明说，节目中出现的一岁半的小朋友，整台手术进行了8个多小时，“这是我们日常的工作，没想到平时觉得很平淡的过程，拍出来之后觉得很感人。”

而北京朝阳医院急诊医学科副主任医师杨军则表示，作为医生，刚开始发现周围有镜头时的确不太适应，“片子里是一个开放的环境，也没有剧本，我们自己都不知道下一秒会发生什么事情，说不担心、不紧张肯定是假的，但是后来所有表现都是我们自然的很真实的反应，因为病人来了，抢救的时候，谁能想到那儿还有摄像头拍？”

纪实重在科普沟通

《生机无限》的总导演、总撰稿王童此前曾参与过另一部高分医疗纪实题材节目《急诊室故事》，她坦言，比起惊心动魄的生死瞬间，医疗纪实类节目的核心就在于“科普”和“沟通”，“一方面是让更多的人通过片子了解医疗系统，了解检查治疗的过程，了解医疗政策； 另一方面现在医患关系有点紧张，通过我们的固定摄像头，你会发现医患之间的不理解更多的是沟通的问题。”

在她看来，沟通，能让人学会更好地了解自己身体释放出的信号，学会如何精确地向医生描述病情，为生命争取更多的时间和更好的治疗，“希望大家了解医生了解医院，同时更了解自己，了解自己的身体和疾病，珍惜生命，珍惜当下，过好我们的每一天。”

而站在医生的角度，通过镜头呈现真实的医疗环境、善良的医者仁心，也是一种美。北京大学第一医院院长刘新民教授说，他从镜头里看到美的力量，“这里都是发生在医院里的真实故事，都是描写医生的真实生活，我觉得能把医院点点滴滴的真实生活介绍给大众，也是一种正能量的传播。”而北京朝阳医院执行院长陈勇则认为，全方位真实展现医院中发生的“悲喜剧”，也是向观众敲响生命的警钟，“这些活生生的例子告诉大家，关爱生命、关注健康，你的人生不应该在医院，更不应该在急诊科。”