追平中超最佳开局纪录　创造队史联赛连胜纪录-联赛开局四连胜 上港防守夺三分

记者 俞 炯

晨报讯 昨晚中超第四轮主场对阵重庆力帆，上港队果然赢得十分艰苦。2：1的比分让上港队取得了新赛季中超开局四连胜，继续领跑积分榜。而且值得一提的是，这不但追平了中超最佳开局纪录，更是创造了上港队自己在中超里的联赛连胜纪录。

用更好的防守来防止对方进球，用出色的进攻来取得进球，除了对方开场不久那个有些诡异的任意球破门，上港队用整体性很强的防守确实基本遏制了重庆斯威的两辆“摩托车”费尔南多和费尔南迪尼奥。这才是球队最后全取三分的最关键因素。

本场比赛，除了边路两位速度型边锋之外，重庆斯威主帅保罗·本托还派上了中锋卡尔德特在前场作为支点，来进一步加强攻击的立体性和威胁度。由于三名前场外援牵制了上港队后防线的主要精力，因此他们的中场球员也获得了一定的拿球和传球空间。

在这样的情况下，上港队主帅佩雷拉强调的就是对重点球员一定要协防保护。比如在右路是王燊超和艾哈迈多夫夹防费尔南迪尼奥，胡尔克也会积极回来；左路于海退得比较深，陈彬彬是防守费尔南多的第一道防线，蔡慧康同样经常移动到这个位置。在对方中路起高球的时候，蔡慧康负责和卡尔德特抢身位、抢球队第一落点，即使抢不到，也要对手失去身体平衡，方便中卫石柯或者贺惯上来解围。

这样的防守尤其是在下半场对手加强了进攻之后，实施的更加坚决。当然，上港队也不是一味退防，球队的整体防守还是很有伸缩性，经常会一起压上逼抢，不让重庆斯威轻松在后场出球。

从90分钟的防守效果来说，上港队还是做得不错的。艾哈迈多夫吃到红牌，也是因为帮助队友一起夹防。在场上少一人的情况下，球队还是坚决贯彻了佩雷拉赛前制定的防守策略。

不过，本场比赛上港队还是出现了上赛季的一个问题，把握机会上做得还不算好。除了球队的两个进球之外，无论是上半场后半阶段，还是下半场都有着大把的破门，扩大领先优势，早早锁定胜局的机会。胡尔克一次打中横梁，一次空门推偏，光是这两次绝佳机会就令人惋惜。

遇到顽强的对手，拥有个人攻击能力出色的对手，上港队还是需要提高得分机会的进球转化率，这才是能否保证球队继续高歌猛进，继续保持在中超积分榜第一位置上的关键。