今晚，申花主场迎战华夏幸福-马丁斯出战，莫雷诺和罗梅罗中一人将轮休

记者 甘 慧

晨报讯 本周末，经过两周休整的中超联赛重燃战火，绿地申花将在主场对阵华夏幸福。谈及今晚（31日）的比赛，绿地申花队主教练吴金贵表示：“河北华夏幸福是很强劲的对手，他们是去年联赛的第4名，我们非常重视，很尊重对手，也有信心将过去两个赛季主场对阵对手的好成绩延续下去。”

昨天（30日），吴金贵携马丁斯出席了赛前新闻发布会，由此推断此前3轮中超联赛均轮休的马丁斯，将出现在与华夏幸福一战的首发阵容中。队中的4名外援，莫雷诺和罗梅罗在这个间歇期并没有休息，反而是经历了长途飞行，回到了各自国家队参加了集训比赛，直到29日才回到上海，因此两人当中应该会有一人缺席今晚的比赛。

此前的3场中超联赛，吴金贵都是派上了新加盟的罗梅罗，马丁斯为亚冠联赛留存体力。今晚的比赛，将是马丁斯在2018赛季第一次出战中超联赛。马丁斯表示自己对于比赛已经迫不及待了，“两周间歇期的训练强度很大，明晚会全力以赴对待比赛，相信这是一场精彩的比赛，只要让我上场就会全力以赴赢下比赛，我已经迫不及待等着出战。

两周的间歇期，也让申花的伤病情况得到了大大缓解，除曹赟定、李建滨之外，其他队员都已经跟队训练。吴金贵说：“伤员需要一定的时间恢复到最好的状态，由于U23政策，其实每场比赛只有一个成年球员的换人名额。所以，刚刚康复的球员首先要在训练中经过大量的训练，跟上比赛的节奏。”对于刚刚伤愈复出的队员来说，还需要通过比赛来寻找最佳的竞技状态。

申花的对手华夏幸福原本计划是包机前来上海，但是他们搭乘的包机出现了故障，球队只能临时购买从北京到上海的民航航班的机票，分三批飞抵上海，华夏幸福的赛前新闻发布会因此也未能按时进行。

今晚申花与华夏幸福的比赛前，俱乐部为99/00梯队全体球员安排了亮相仪式，届时99/00梯队将分成两队，进行30分钟的垫场赛。昨天下午，99/00梯队中的9名U19国青队球员周俊辰、徐越、徐皓阳、徐磊、苏士豪、蒋圣龙、朱辰杰、孙沁涵、彭鹏结束国青队的集训比赛任务，从意大利返回上海。飞抵上海浦东机场后，这9名队员直接前往康桥基地，正式到申花俱乐部报到，开启新的球员生涯。朱辰杰在接受采访时表示，“能来申花是自己一直期待的，新赛季会努力训练，希望能够加入一线队。”