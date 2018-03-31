保险姓保，初见成效-保险四巨头年报显示，核心业务业绩不错

记者 林劲榆

晨报讯 细数2017年中国股市最火的板块，保险行业首当其冲。根据申万二级行业指数，由中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险等六家保险公司组成的保险板块250天的涨幅达到61.56%，列所有板块之首。

随着太保年报的发布，保险行业2017年年报已基本披露完成，从数据和业绩来看，投资者并没有看走眼。

保险公司主要的业务就是提供保障，2017年保险公司的核心业务都取得了不错的业绩。

数据显示：2017年，中国平安集团实现净利润999.78亿元，同比增长38.2%；实现归属于母公司股东净利润890.88亿元，同比强劲增长42.8%。其中平安寿险及健康险业务的新业务价值持续提升，同比大增32.6%。

中国太保发布2017年年报数据显示，中国太保实现营业收入3198.09 亿元，同比增长19.8%；实现净利润146.62亿元，同比增长21.6%。中国太保2017年营业收入中，来自保费收入的贡献近九成。

中国人寿年报显示，2017 年公司实现总保费5119.66

亿元，同比增长18.9%，其中首年期交保费1131.2 亿元，同比增长20.4%，续期保费2881.1 亿元，同比增长28.9%。

新华保险年报显示，2017年，新华保险共实现保险业务收入1092.94亿元，其中首年期交保费278.09亿元，同比增长17.4%，十年期及以上业务成为首年期交的主要来源，达到183.11亿元，同比增长29.6%； 一年新业务价值120.63亿元，同比增长15.4%；新业务价值率39.7%，同比提升17.3个百分点。

业内分析人士指出，从年报数据来看，在经历2017年的转型以后，保险公司的保障型产品和长期业务所占比例提供，引领了“保险姓保”的良性发展。