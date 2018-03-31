风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

近几年来，证监会始终把查处和打击内幕交易作为稽查执法的重点，法定内幕信息知情人直接从事内幕交易的情形有所减少，并购重组领域内幕交易案件多发态势得到有效遏制。与此同时，泄露内幕信息、建议他人买卖股票等传递型内幕交易依然多发，关联主体通过结构化产品隐蔽从事内幕交易问题较为突出，投研人员从事内幕交易时有发生，特别是利用上市公司发布业绩盈亏及高送转等利润分配信息从事内幕交易案件多发高发，公职人员利用职务便利从事内幕交易时有发生。

“虽然这类案件查处了很多，好像屡禁不绝，关键还是有漏洞可钻，现在好了，交易所开始引进智能监管手段，可以让兴风作浪的妖精无处藏身。”高智说。日前，上交所发文称，目前已经建设了公司业务管理系统，上市公司信息披露业务办理、公告审核、业务流程管理等均通过系统完成，经过多次优化升级，功能日益完备，监管科技含量不断提高。特别是2013年上交所实施信息披露直通车以来，上市公司信息披露业务办理实现了完全的电子化，并在分红派息等重要业务操作方面实现了闭环管理，大大提高了信披业务办理和监管的效率，有力支持了上市公司监管业务。

“下一步，交易所将进一步发挥科技监管在上市公司监管方面作用。据说，上交所正在逐步开展对上市公司的‘画像’工作，重点是多渠道、多维度搜集整理上市公司的基础信息、交易信息、公告信息等数据，全面、动态反映上市公司的股东信息、生产经营、财务信息、资本运作、诚信记录和公司治理，为一线监管工作提供支持。”郁教授也注意到了这则信息。

“‘智能监管’，是上交所近年来监管工作的一大创新，其以大数据平台为基础，以实际监管业务场景为着陆点，开展了一系列人工智能新技术的课题研究，并将研究成果第一时间应用于实际监管工作，成效显著。”高智提醒市场中的炒手，在监管日益加强的背景下，还是好自为之，金盆洗手为好。

下周一行情预测：收阳

仓位：70%