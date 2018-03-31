全球金融中心指数上海排第六

记者 林劲榆

晨报讯 近日，由英国智库Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院共同编制的第23期“全球金融中心指数”（GFCI23）报告发布。

该指数从营商环境、人力资源、基础设施、发展水平、声誉及综合等方面对全球重要金融中心进行评分和排名，本期共有96个金融中心进入榜单。

值得注意的是，本期指数显示，中国金融中心整体性崛起势头强劲，内地有上海、北京、深圳、广州、青岛、天津、成都、大连8个城市进入榜单。

其中，上海保持了全球第6的位置，与上期持平；深圳、广州、青岛和成都排名分别依次上升2位、4位、14位和4位，位列第18、28、33和82位； 北京金融中心排名与上期相比下降1位，但与排名第10的波士顿仅相差1分；天津首次加入全球金融中心指数，目前排名第63位；大连排名继续下降，本期位列第96位。

全球金融中心指数主编马克·耶恩德尔（MarkYeandle）认为，中国金融中心已展现了较大的市场需求优势，未来具有广阔的前景和巨大的机遇。随着中国金融改革不断深化和对外开放的不断推进，中国金融中心的竞争力将进一步释放，在全球的影响力将持续提升。

此外，受英国脱欧、美国贸易保护势力抬头等因素影响，国际金融专业人士普遍更加看好亚太地区金融中心的发展，亚太金融中心“赶超”欧美传统金融中心的步伐也在加快。

目前，在全球金融中心10强中，亚太地区占据5个，北美地区占据4个，而西欧地区只有1个。从评分来看，亚太地区顶级金融中心平均得分752分，北美地区顶级金融中心平均得分738分，西欧地区顶级金融中心平均得分721分。排名和得分预示着亚太地区金融中心正在完成对欧美传统金融中心的历史性超越。

伦敦、纽约、香港、新加坡和东京再次名列全球五大金融中心，尽管排名维持了原有格局，但具体指数显示，“分化”趋势的暗流已在涌动。