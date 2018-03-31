特朗普称美军将“很快”撤出叙利亚-美国防部官员一脸茫然，称美军方认为现在不是考虑撤军的时候

王宏彬（新华社专特稿）

美国总统特朗普29日在俄亥俄州出席一场活动时说，美军将“很快”撤出叙利亚，“让别人管那个（烂摊子）”。这一说法与五角大楼先前的表态明显矛盾。美国国务院发言人随后回应说，“不知道”美军有从叙利亚撤兵的计划。

“让其他人去管烂摊子”

特朗普的原话是：“我们将揍扁‘伊斯兰国’，我们将很快撤出叙利亚，让其他人去管……我们将攻克‘伊斯兰国’所谓的哈里发国百分之百的土地……但我们将很快离开那里，回到我们自己的国家，（因为）我们属于这里，这里才是我们想待的地方。”

一名熟悉美国打击“伊斯兰国”行动情况的国防部官员接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时说，“不清楚特朗普这番话是什么意思”，美国军方对叙利亚局势的评估是：现在不是考虑撤军的时候。

这名不愿公开姓名的官员说，美国在叙利亚还有诸多未予应对的挑战。比如，美国还没想好如何处置被当地盟友“叙利亚民主军”俘虏的数百名外国籍“伊斯兰国”武装人员；美国也没对巴沙尔政权以及俄罗斯在叙利亚的军事存在制定好应对策略。

这名官员说，政府方面一直在讨论美军撤离叙利亚的前提条件，而军方不建议现在撤军。这一说法得到另一名国防部官员的印证，后者同样要求不公开姓名。

特朗普在讲话中称美军将很快彻底击垮“伊斯兰国”，但多名国防部官员最近公开承认，由于土耳其越境对叙利亚西北部阿夫林地区发动军事行动，打击“伊斯兰国”的军事行动陷入停滞。

美国国防部长詹姆斯·马蒂斯27日说，阿夫林战事使得“叙利亚民主军”及其麾下的库尔德武装“人民保护部队”无心清剿“伊斯兰国”残余势力，转而把兵力投入到抵御土耳其进攻的战事。

土方把“人民保护部队”视作库尔德工人党在叙利亚的分支，定性为恐怖组织，谋求把这支库尔德武装赶出叙利亚与土耳其交界的西北部地区。

国务院也不知有撤军计划

特朗普发表“撤兵论”前几个小时，美国国防部发言人达娜·怀特刚刚表态说，为确保极端组织将来无法东山再起，美国在叙利亚“还有重要工作要做”。

怀特说，“伊斯兰国”虽然在正面战场溃败，但依然构成威胁，“我们不能对‘伊斯兰国’松懈，不能允许这些恐怖分子战败后恢复元气”。

美国国务院发言人希瑟·诺尔特29日晚些时候回应说，她还没看到特朗普的相关言论，也不知道美军有从叙利亚撤离的计划。

国防部长马蒂斯先前明确表示，美军希望长期在叙利亚保持军事存在。马蒂斯说，美军在叙利亚的长期军事目标是防止“伊斯兰国2.0”版本出现，“敌人尚未宣布放弃这一地区，只要他们（‘伊斯兰国’）继续作战，我们将奉陪到底”。

美国国防部发言人埃里克·帕洪去年12月说，美军不会设定撤离时间表，而会依据叙利亚实际状况调整部署。

美军在叙利亚现有大约2000人，名义是帮助训练打击“伊斯兰国”的库尔德武装和阿拉伯人武装，大部分驻扎在叙利亚北部。