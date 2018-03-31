俄“对等”驱逐西方外交官-关闭美驻圣彼得堡总领馆

陈 丹（新华社专特稿）

俄罗斯外交部29日宣布，驱逐60名美国驻俄外交官，同时将同样依照对等原则，回应驱逐俄方外交官的国家。

白宫说，俄方驱逐美方外交官标志着两国关系进一步恶化。

以彼之道还施彼身

俄罗斯外交部部长谢尔盖·拉夫罗夫说，俄方当天召见美国驻俄大使洪博培，告知针对美方先前对俄方举措的报复措施，包括驱逐相同人数的外交官、收回美驻圣彼得堡总领馆的办公许可。

对其他一些西方国家，俄方将对等驱逐相同数量的外交人员。“现在就这么着”，拉夫罗夫说，但俄方举措可能“不止”依据对等原则。

包括英国在内，美国等西方国家及其盟友、伙伴合计20多个国家集体“站队”，驱逐150多名俄方外交官。其中美国出手最重，驱逐60人，关闭俄驻西雅图总领馆。

俄外交部把美国驻俄大使馆58名外交官和驻叶卡捷琳堡总领馆两名外交官列为“不受欢迎的人”，要求他们4月5日以前离境；美国驻圣彼得堡总领馆工作人员须在31日前离开这一办公场所。

如果美国进一步对俄外交使团采取“敌对行动”，俄外交部说，俄方将以彼之道还施彼身；奉劝美国“清醒过来”，“停止有损双边关系的轻率之举”。

白宫：俄方回应不意外

白宫发言人萨拉·赫卡比·桑德斯说：“俄方回应不意外，美国会处理此事。”

美国国务院发言人希瑟·诺尔特说：“俄罗斯不应该表现得像是受害者。”他还说，关闭美国驻圣彼得堡总领馆，首先会影响需要办理赴美签证的俄罗斯公民。

洪博培在一份声明中说，俄方驱逐外交人员的举动“缺乏正当理由”，显示俄方无意与美方就重要事务对话。

不过，美联社报道，尽管美俄关系紧张，俄方仍期待总统弗拉基米尔·普京能与美国总统唐纳德·特朗普会面。

俄罗斯国家杜马、即议会下院外交关系委员会副主席德米特里·诺维科夫告诉俄国际文传电讯社，驱逐美外交人员或许反而有利于促成两国领导人会面，因为俄美就此“扯平”。

尽管“没有为会面营造非常愉快氛围”，诺维科夫说，但“这不应该影响会面本身以及它的发生”。

再次寻求探视前特工女儿

拉夫罗夫29日说，俄方将寻求领事探视斯克里帕尔的女儿尤利娅。

英国医疗部门早些时候说，斯克里帕尔的状况依然危重但稳定，他的女儿脱离危险，已恢复意识并可以说话，身体状况明显好转。

拉夫罗夫说：“我们再次要求英方允许我们探视尤利娅，因为她是俄罗斯公民。”

俄外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃29日说，英方对俄方的指认是一个“骗局”，同时是一场“国际挑衅”。

拉夫罗夫指认美英两国“野蛮施压”，强迫盟友加入“反俄大业”。

按照路透社的说法，围绕“中毒”事件，美国与欧洲国家罕见抱团支持英国，甚至包括向来与俄罗斯友好的国家。

在英国国家安全顾问马克·塞德威尔看来，集体驱逐俄方外交官是在回应“俄方一系列咄咄逼人的行为”，“中毒”事件不过是最新且明显非常严重的例子。