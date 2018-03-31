刷苹果手机可乘地铁公交了-开通此功能收取20元可退服务费　使用时无须点亮设备无须输密码

晨报记者 钟 晖

昨起，苹果手机就像交通卡一样可在地铁闸机上“刷”一下进站了。上海交通卡公司表示，只要更新至最新系统版本的iPhone和Apple Watch设备，通过开通上海交通卡功能，可实现在公交、地铁上直接刷设备支付。

不建议出租车上使用

记者获悉，用户开通此功能时将被收取的20元，是可退服务费。待试运行结束，用户完成“上海交通卡”APP实名认证后，“可退服务费”将返还至用户的“上海交通卡”APP账户。

昨天有市民提出：出租车上是否能接纳此项功能？交通卡公司表示，目前试运营期间不建议出租车上使用，因出租车计价器较为复杂，各种厂商提供的装置较多，功能也不一样，手机刷交通卡或许不太顺，目前还是建议用实体交通卡在出租车上使用。

还有，如果用户的手机地铁APP和手机交通卡新功能同时在闸机上“刷”，会不会同时被扣款？交通卡公司解释说：不会产生这样的问题，因为设备是根据用户给设备发出的指令来扣款的，比如用户打开的是地铁APP，闸机上就会默认用户是要用二维码消费，交通卡就会关闭；反之也一样，即用户手机屏幕没有打开，就是默认为用手机交通卡消费，与其它功能不会混淆并不会出现同时扣款。

开通使用有多种渠道

首次使用的用户，可在APP Store下载“上海交通卡”APP完成注册认证后点击“开通交通卡”，也可以在Apple Pay里点击“加卡”后，根据页面的操作指引，就能快捷开通使用。

在Apple Pay里开通交通卡的方式还有另外一种。用户可以选择“从现有卡片转出余额”方式，根据操作提示将实体交通卡贴在手机背面，将实体交通卡的卡内余额转入，即可开通交通卡功能。如果要充值，可通过“上海交通卡”App或Apple Pay提供的多种支付渠道实现，做到随充随用。

刷卡乘车无需点亮手机

市民用Apple手机刷卡时，无须点亮设备、无须输入密码、无须中断浏览内容，和实体卡一样，只需将设备靠近地铁、公交的POS 设备刷卡区域，就能秒闪通过，还能享受换乘优惠等便民政策。刷卡时应将手机平放，顶部尽量贴近地铁闸机或POS机的读卡区域。

在不使用交通卡的时候，还可以选择将交通卡挂起至用户的i-Cloud账户暂存。用户通过“上海交通卡”APP还可实现电子发票和删卡退资等服务。

目前，上海交通卡包括实体交通卡、NFC手机交通卡、二维码手机交通卡。其中的二维码手机交通卡，前期已试点71路中运量支线、滨江1号线等公交线路，年内完成公交全覆盖。