今年建有奖举报垃圾混运制度-垃圾收费尚未达共识，目前依然研究与减量挂钩的收费、征信机制

晨报记者 郁文艳

新闻晨报就垃圾分类昨日进行了报道后。昨天，市绿化和市容管理局相关负责人就垃圾分类回答了媒体提问，对于晨报昨天报道中提出的垃圾桶几个月撤不掉、绿色账户激励效果一般等问题作出了回答。

该负责人介绍，通过2011年开始的7年实践，上海已经知道了推行垃圾分类的堵点、难点、痛点在哪里，哪些办法是有效的，哪些是无效的，甚至负效的，接下去，配合日前市政府发布的《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》，将出台三年行动计划。今年，将全面加强垃圾分类收运的检查，严厉查处混装混运，并建立居民有奖举报制度。

对于最为敏感的居民垃圾费征收问题，绿化市容部门表示，现在整个社会还没有达成对收费的共识，所以依然在研究与垃圾分类减量相挂钩的收费机制以及征信机制。

分类实际参与率仅15%

市绿化和市容管理局曾经委托城市调查总队做过一个调查，结果显示95%的居民认为应该进行垃圾分类。但是，复旦大学做的一个调查显示，垃圾分类的实际参与率只有20%。最近，市人大在大调研中的一个调查结果是，实际参与率15%左右。

知易行难。难在哪里？在晨报昨天的报道中，指出了垃圾分类推行定时定点投放，很多老百姓觉得不方便，因此不愿意撤掉楼层里的垃圾桶、不在规定时间扔垃圾。

“要搞好垃圾分类，就是不能让扔垃圾这件事情太随意。”市绿化和市容管理局有关负责人表示。

根据《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》，上海将逐步推行垃圾定时定点投放。“目前阶段，只有定时定点投放，然后派人监督、引导、管理，我们才能做好垃圾分类。”沪上一家已经参与了270多个小区垃圾分类的环保机构负责人表示。

“从2000年到2010年，我们在进行垃圾分类的探索，那10年的分类是碎片化的，不成系统的。从2011年开始，较为系统地进行垃圾分类。但是，过去的7年，我们也在试错，通过实践，我们知道了上海搞垃圾分类的堵点、难点、痛点在哪里，哪些方法是有效的，哪些是无效的，甚至是负效的。”市绿化市容局有关负责人表示。

追溯历史，上海其实从上世纪80年代就开始了垃圾分类：水池旁都装着泔脚桶，里面的厨余垃圾运出去喂猪； 橘子皮可以换一块糖； 退还一个啤酒瓶可以拿回5毛钱。后来，又搞了废旧电池等有害垃圾回收。

2010年，上海世博会召开。在城市最佳实践区，有一个台北城市最佳实践案例，讲的就是“垃圾分类”、“垃圾不落地”。台北的实践给当时的市领导们很大触动。上海决心，重新开始垃圾分类。2011年，上海新一轮垃圾分类启动，在新江湾城举办了启动仪式，100个小区被列为首批试点。

垃圾分类定要强化约束

在晨报昨天的报道中也指出，要搞好上海的垃圾分类，光靠激励机制不行，从现在的效果来看，绿色账户对居民垃圾分类的促进效果有限。

“过去几年，我们也看到了绿色账户的局限性、边际效应，发现了绿色账户的兑换物品对部分老年人有吸引力，但对年轻人缺乏吸引力，甚至发现绿色账户积分有‘人情分’现象……纵观全世界，没有一个城市是靠奖励搞成垃圾分类的。所以，我们要搞好垃圾分类，一定也要强化约束。”市绿化和市容管理局有关负责人表示。

至于具体会有哪些约束措施，市绿化和市容管理局表示，现在正在研究和垃圾分类减量相挂钩的垃圾收费制度，除此，还在研究和垃圾分类减量相挂钩的征信制度。“目前的一个难点是，上海在居民垃圾收费上还没有形成社会共识，所以难以实施。”一名业内人士表示。

据了解，绿化市容部门曾经对上海最早试点垃圾分类的100个小区进行过跟踪。结果发现，在实行垃圾分类3个月后，小区居民垃圾分类参与率达到50%，有的小区甚至有60%-70%。但是，一年以后，有的小区参与率下降到了20%，有的只有百分之十几。“我天天分垃圾，好像也没有得到什么好处； 邻居天天不分，好像也没有什么处罚。久而久之，大家都不分了。所以，垃圾分类必须要有约束措施。”业内人士表示。

垃圾混装混运严厉查处

在昨天晨报的报道中，还提及了垃圾混装混运打击居民分类积极性的问题。市绿化和市容管理局有关负责人介绍，今年，上海将全面加强对垃圾混装混运的检查，一旦发现混装混运将严厉查处。同时，还将建立居民的有奖举报制度。

据介绍，去年夏天，市绿化市容局曾委托第三方机构对垃圾混装混运做过调查，发现混装混运比例约20%。

“调查数据似乎不高，为什么有些居民却觉得混装混运现象还是比较多？”市绿化和市容管理局有关负责人指出，居民看到的垃圾混装混运可能更多地发生在小区驳运环节，即物业黄鱼车或者其他车辆在小区内部进行的驳运。

对于小区内部的混装混运，这名负责人表示，接下去上海会借鉴厦门的模式，对小区垃圾驳运工具进行规范，“我们一定要建立起老百姓的信心，杜绝混装混运。”

三年行动计划初步制订

晨报记者在此次大调研走访中，也了解到，垃圾分类后，上海的末端处置能力不足的问题。

对此，市绿化和市容管理局有关负责人表示，上海已经有新建垃圾分类处置设施的规划，但是落地难，因为“邻避”效应，人人都不愿意垃圾处置厂建在家附近，“接下去，我们一定要想办法让这些垃圾处置设施尽早落地，尽早建设，希望属地政府能够配合，居民能够配合。没有这些分类处置设施，居民前端的分类就失去了意义。”

据悉，根据目标计划，上海要2020年要基本实现原生生活垃圾零填埋，垃圾处理方式以焚烧为主。

目前，上海垃圾分类体系中的技术系统、政策系统、社会系统算是初步建成。配合日前市政府发布的《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》，将出台三年行动计划，这个计划已经初步制订完成，正在进行最后修改，其中会有具体的方案、细则。根据《实施方案》，到2020年底，上海要基本建成以法治为基础、政策完善、技术先进、社会协同，与上海卓越的全球城市发展定位相适应的生活垃圾全程分类体系。基本实现单位生活垃圾强制分类全覆盖，居民区普遍推行生活垃圾分类制度，生活垃圾分类质量明显提升。