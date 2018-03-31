温暖无雨天气持续到清明小长假前-4月5-6日申城降温降水　下周气温跌到5℃？天气预报3天以内才靠谱

记者 徐妍斐

晨报讯 又到双休日，还是两个风和日丽的舒适天气，非常适合踏青游玩。根据目前的天气预报，最高20℃以上温暖无雨的天气可以一直持续到清明小长假前，而清明小长假期间，申城将经历先降雨再大幅降温的天气变化。

昨天，网上又出传闻，说上海下周的气温要从26℃跌到5℃。仔细一看用的还是“中国天气网”的数据，中国天气网的预报，4月2日最高26℃，4月6日最低5℃……对此，气象部门提醒，天气预报未来3天以内“可以相信”，未来3-10天“可供参考”，未来10天以上“一笑而过”。

虽然这则传闻中的截图来自“中国天气网”的权威网站，但却忽略了网站的说明文字：16-40天预报数据来源于国家气候中心，是根据全球数值天气预报模式客观预报系统加工而成，未经预报员主观订正，反应未来一段时间内天气变化趋势，具有一定的不确定性，供公众参考，欲知更加准确的天气预报需随时关注短期天气预报和最新预报信息更新。

不过，目前好多家的数值预报都显示：清明后期有一次强冷空气大举南下的过程，强度还很强。

昨天早晨云系还比较多，之后天空逐渐打开，阳光相伴，各区最高气温普遍在20-23℃之间，其中青浦23.0℃最高。

今天又到双休日，上海晴到多云，最低气温13℃，最高气温在22℃左右。昨晚半夜到今天早晨局部地区有雾，出行注意交通安全。

周日至下周中，本市多云或阴天为主，天气暖和。双休日和下周初，最高气温22-26℃，下周中最高气温在21℃左右；下周四到周五，受北方冷空气影响本市将出现明显的大风降温，冷空气影响前后伴有降水。