女子早高峰突然倒地 众市民守护不离不弃-一过路女孩热心照顾被赞“最美小姐姐”　倒地女子谢热心市民感受上海城市温暖

记者 吴艺璇

晨报讯3月29日下午，一条“寻找上海最美小姐姐”的帖文在网络上迅速发酵。原来当天上午9时许，一名网友在虹口龙之梦附近拍摄下了暖心的一幕：一名女子倒地不起，另一名路过的女孩一直蹲在旁边，照顾倒地女子直至民警到场才匆匆离去。该帖文一经发布，立即在网络上引起热议，助人女孩被网友们亲切地称为“最美小姐姐”。

据这名网友描述，当天早上9：00左右，虹口龙之梦附近一女子突然倒地，“最美小姐姐”只是一个上班的路人，第一时间上前帮助倒地的女子，并把对方散落在地的东西收起来。在救护车到来之前，“最美小姐姐”一直蹲在女子的身边安慰她。

短视频显示，倒地的女子躺在马路上，双手交叉放在腹部，似乎动弹不了。旁边，一名长头发、穿白色上衣的女孩一直蹲在倒地女子旁边，左手握住倒她的右手，安慰她。

30日，记者从虹口警方获悉，当天上午9时许，警方接到110报警称，一女子在虹口龙之梦附近倒地不起，民警立即赴现场处置并呼叫120急救车。经查，市民李女士当天上午在骑自行车途经虹口龙之梦附近时，被后方超车的电动自行车不慎带倒，后经送医治疗目前已无大碍。由于事发后撞倒李女士的电动自行车并没有停下，因此李女士出院后立即前往虹口交警部门报案。

虹口交警部门接报后仅用不到12小时便锁定了肇事者曹某。被传唤至交警部门的曹某表示，自己当时并没有意识到撞倒了人，因此，在警方传唤他后，他对李女士的受伤表示抱歉，并愿意承担相关法律责任和经济赔偿。

记者注意到，根据警方执法记录仪拍摄的画面，当天上午伸出援手的热心市民，除了那位“最美小姐姐”，还有很多好心人：有市民为倒地的李女士拦住了后方车辆，有市民帮助警方一同联系李女士家人，还有一位阿姨始终在一旁安慰李女士直至其上了救护车方才离去。

李女士说，她非常感谢当天向她伸出援手的热心市民，她们的举动让她感受到了上海这座城市的温暖。