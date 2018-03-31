赏染井吉野樱周末还有机会-清明假期可观赏晚樱绽放美景

记者 郁文艳

晨报讯“樱花7日”，说的是樱花花期短暂。本周末，将是申城居民观赏染井吉野樱最后时机了。顾村公园有关负责人表示，预计今明两天，公园仍将迎来大客流，计划前来顾村公园赏樱的市民出行前留意公园周边路况，最好乘坐公共交通，并错开入园高峰。绿化部门表示，申城可以赏樱的地方非常多，除了顾村公园，还有上海植物园、辰山植物园、共青森林公园等等，申城校园、街头绿地也都有樱花。

今年的早樱开得比往年晚一周左右，但以染井吉野为代表的中樱品种则提前开放，上周末，进入最佳观赏期。这几天，行走在公园绿地、街头，不少市民应该看到，伴随着阵阵微风，樱花已经开始飘落。“樱花的花期本来就非常短暂，通常只有一周左右，若是遇到风雨，一夜之间就可能一地花瓣。”上海植物园一位专家表示。

所以，本周末将是申城观赏染井吉野最后的时机。那么，清明假期，申城是否还有樱花可赏？顾村公园绿化部负责人李勇介绍，从园内的情况来看，晚樱已经蓄势待发，如果不出意外，清明假期应该会呈现花团锦簇的美景。

据介绍，相对染井吉野等中樱品种，晚樱的花相对更艳丽，花朵更大，主要品种包括郁金、兰兰、松月等，花色以红、黄、粉为主。今年，晚樱也比往年提前一周左右开放。