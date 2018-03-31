实施“人非共板”通行方式，调整交通标志标线，新增直行车道-五角场早高峰通行效率提升三成

晨报记者 吴艺璇

“早上从新江湾城驶出后，在淞沪路政通路路口排队等候的时间较以往明显缩短，车开起来挺顺畅。”这几天，不少早高峰开车经过五角场的司机都有这样的感觉。

细心的司机还会发现，淞沪路（政学路—政通路段）西侧新增了一根北向南的直行车道。显然，道路通行情况的改善与杨浦交警部门对路面设置的优化不无关系，改造后，五角场淞沪路早高峰道路通行效率提升三成。

早高峰每小时车流1634辆

近年，杨浦区新江湾城地区人口的不断导入，淞沪路成为附近大型住宅区居民出入的主要通道。由于五角场淞沪路周边连接着内环杨浦大桥、中环翔殷路隧道等本市主要高架道路的出入口，早晚高峰私家车车流量呈加剧态势。

据杨浦交警部门统计数据，早高峰淞沪路政通路（北向南）路口平均每小时的车流量达到1634辆，私家车往往要排队等候3到4个红灯的时间才能行驶通过。“堵点造成淞沪路北向南车辆在路口大量积压，有时排队车辆要一直延续到政立路，甚至三门路，进而影响政立路等东西向主干道上车辆的正常通行。”杨浦公安分局交警支队勤务大队组织民警何保钢介绍。

此外，由于淞沪路（政学路—政通路段）北向南三车道长度仅为450米，蓄车能力有限。杨浦交警支队支队长倪俊说：“该路段中间还有从政民路右转至淞沪路的车辆，右转后多次变道，从而影响直行车辆，加剧了道路拥堵。”

推五角场缓解拥堵计划

为解决拥堵，杨浦交警部门会同区交通委通过反复实地勘测、论证，推出了缓解五角场地区拥堵的计划。

根据淞沪路道路路幅较宽的特点，杨浦交警在西侧人行道上实施“人非共板”通行方式，使淞沪路（政学路—政通路段）北向南机动车道由三车道增至四车道，加大早高峰瞬时蓄车容量，同时对沿线信号灯的配时进行了优化。

对于政民路右转车辆问题，交警部门对相关交通标志标线进行了调整，政民路西向南右转进入淞沪路主线的车辆，只能驶入淞沪路直行车道，不能进入道路最里侧的左转弯车道。调整后，车辆要从政民路行驶至政通路上中环，需到政学路绕行，这样就避免了支小马路转弯车辆短时间内在主干道上的多次变道。

此外，中环（浦东往浦西方向）国和路下匝道出口这一堵点也常让司机们头疼。根据交警部门的建议，市、区交通委对中环高架下隔离带进行调整，在翔殷路（从中环下匝道出口至国和路）增设出一根东向南左转车道。据悉，该路段拓宽工程将在本周末完工后对社会车辆开放。

经过近2个多月的施工，3月18日，淞沪路（政学路—政通路段）完成了路段和相关标志标线的调整，正式对外通行。“从这几天的早高峰通行情况来看，淞沪路这一路段车辆通行效率有效提升，现在基本上在1、2个红灯的时间内，车辆就能快速通过路口。”何保钢说。