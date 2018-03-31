上海正研究开辟新中运量公交线-71路中运量单日最高客流突破5万乘次，传统公交线面临较大转型挑战

记者 钟 晖

晨报讯 虽然传统公交线日趋冷淡，但71路中运量的“上座率”却有增无减，单日最高客运量已经突破5万乘次，为此有关部门正在研究开辟新线。

《2017年上海市综合交通运行年报》日前公布。在接受采访时，上海市城乡建设和交通发展研究院副院长薛美根透露，有关部门正在展开新线的研究工作，“我们正在研究把71路中运量的模式推到其他道路走廊上去。这些走廊既是公交走廊，又是小汽车走廊。从大的发展方向看，我们更多的资源应该提供给公共交通”。

虽然71路中运量公交线不断“受宠”。但《年报》同时显示，上海传统客运面临较大的转型挑战。其中地面公交线路整体客运量呈现持续下降态势，2017年日均客运量下降到602.9万乘次，同比下降8%。受相关交通方式的分流，传统出租车日均客运量也同比下降，达到12%。

与地面公交车及出租车的“上座率”不高形成反差，轨交客运量有增无减，拥挤状况保持稳定。2017年，轨道交通日均客运量969万乘次，工作日达1000万乘次，全路网列车正点率99%，单日最高客流1186.7万乘次创历史新高。早高峰拥挤里程比例18%，略好于2016年。