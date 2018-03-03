美挑起贸易战原因是什么？央视记者王冠用事实撕下美国面具

在美国的官方叙事里，特朗普政府对华贸易战是为了保护美国“国家安全”和解决”知识产权”问题，听上去理由“正当”，但着实煽动和忽悠了不少人。白宫的说法多大程度上属实？事实和数据告诉了我们什么？什么是301和232调查？来看央视记者王冠的观察。

△视频：撕下美国“国家安全”“知识产权”的面具

美国对华“贸易战”的两轮攻势

这次特朗普政府的对华贸易战主要有两轮攻势，可以简单归纳为232和301。

前者是特朗普援引美国《1962年贸易扩展法》的232条款，以危害国家安全为由向产自中国的钢材和铝材征收25%和10%的关税，关键词是国家安全。

后者也就是最近一轮301调查，是白宫根据《1974贸易法》，对中国知识产权等问题收取的惩罚性关税，关键词是知识产权。

拿国家安全当幌子搞保护主义

先看232调查。特朗普政府说，针对中国出口美国的钢材征税，是因为中国钢材危害到了美国国家安全。

但综合中国海关、美国钢铁协会和独立的第三方机构兰格钢铁研究中心三家数据来看，2006年，中国出口美国钢材540万吨。到了2017年，很多人认为随着中美整体贸易的增长中国出口也应该相应上涨，结果只有118万吨，跌幅78%，原因之一是美国期间多次对中国钢铁制裁。如今，在美国钢铁进口国家排名中，中国只排第11。

不少人觉得纳闷：为什么区区这些钢铁出口到美国，就能威胁到美国庞大的、天罗地网般的国家安全系统？美国财经媒体甚至也提出异议。

彭博新闻社的这篇文章就说《国家安全是搞保护主义的好理由，但不该选钢和铝来制裁》。

我们拿美国对中国和加拿大的区别待遇，来看看华盛顿到底是为国家安全，还是拿国家安全当幌子搞保护主义。

美国进口钢材数量排名中，加拿大排第1，中国第11。但制裁中国的232报告一共提到了中国202次，而提到加拿大只有24次。结果：中国却被征25%关税，加拿大在这轮制裁中被暂免。这是不是美国的双重标准，是不是拿国家安全当借口搞保护主义遏制中国贸易，似乎一目了然。

征收钢铝关税将减少美国就业

搞保护主义是损人一千自损八百，这样的说法我们听过很多，它到底是什么意思？有没有事实依据？我们也来看看。

美国全球贸易伙伴咨询公司（Trade Partnership Worldwide）在钢铁关税公布后公布了一份报告。

报告基于国际贸易产业链理论和历史数据模型预计，此轮特朗普对中国钢铝征收关税会在钢铁行业增加26346个就业，但对于汽车、建筑、交通运输和制造业这些需要购买钢铝来进行生产的下游产业来说，关税提高了钢铝的价格，成本增加将造成公司裁员，减少495136个工作机会，关税最终将造成468790个岗位的净流失。相当于每创造一个就业，损失18个就业。

报告还预测了每个州的工作机会变化情况，每个州都是净减少，从一千到几万不等。

可能有人问，这一测算是基于哪些确凿的历史数据？这个公司也给出了答案：2002年，小布什政府对中国增收30%钢铁关税后，造成了下游产业20万工人的失业，以及40亿美元的工资损失。

借知识产权遏制中国制造强国战略

我们再来看最近的301调查，美方表示因为中国侵犯美国知识产权，因此对未来中国出口美国的十个行业进行制裁，具体的制裁清单正在陆续出炉，都有哪十个领域？

我们看到有新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。这十大领域和中国打造制造强国的“中国制造2025”计划列出的十大领域完全吻合。

所以，《纽约时报》日前在其财经版头条发布的文章标题就是《分裂中美贸易的其实不是关税》，文章说美国真正考量是要遏制中国制造业升级，拖慢中国实业兴邦的中国制造2025这一强国战略。

对此，央视在华盛顿的记者也有亲身体会。在去年11月，301调查正在如火如荼进行，央视记者王冠参加了美国国际与战略问题研究所CSIS有关这一话题的一场研讨会。会上，参与或支持301调查的很多对华鹰派都在场，包括国会资深参议员约翰-科宁，央视记者王冠就坐在离他三个桌子的距离。

△图为记者王冠拍摄于2017年11月参加CSIS中美经贸论坛。

可能考虑到在自己的主场，在场听众大多是华盛顿圈内人士，所以科宁的讲话也是毫无遮掩，说出了美国鹰派的心声：美国下一轮对华经贸制裁目的就是要拖慢甚至拖垮中国高精尖科技全面赶超美国的进程，保证美国高新技术全球领先，以及战略领跑地位。

包括莱特希泽等特朗普内阁要员明里暗里也都有类似表态。所以很多分析认为，微观上看，知识产权的确是中美的一个议题。但宏观上讲，美国以知识产权为借口，借关税手段打压中国向高精尖制造业强国升级是美国背后的更深层考量。

来源：央视新闻