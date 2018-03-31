回顾：一年来习近平的“雄安金句”

【编者按】春回大地万象更新，自2017年4月1日中共中央、国务院印发通知决定设立河北雄安新区起，已满一年。一年来，雄安新区的建设牵动着亿万百姓的心，习近平总书记更是在不同场合多次谈及雄安发展规划，金句频出，掷地有声。人民网梳理摘编习近平讲话中的“金句”，让我们一起重温这些催人奋进的话语。

2017年2月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在河北省安新县考察雄安新区规划建设工作。 新华社记者 兰红光 摄

习近平：千年大计、国家大事

时间：2016年5月27日

场合：习近平听取关于规划建设北京城市副中心和研究设立河北雄安新区有关情况的汇报

话语：建设北京城市副中心和雄安新区两个新城，形成北京新的两翼。这是我们城市发展的一种新选择。在新的历史阶段，集中建设这两个新城，形成北京发展新的骨架，是千年大计、国家大事。

习近平：建设雄安新区要有“功成不必在我”的精神境界

时间：2017年2月23日

场合：习近平在河北省安新县进行实地考察、主持召开河北雄安新区规划建设工作座谈会时的讲话

话语：雄安新区现在还是一张白纸。受到各方面利益牵绊较少，要发扬改革创新精神，建立体制机制新高地。建设雄安新区是一项历史性工程，一定要保持历史耐心，有“功成不必在我”的精神境界。

习近平：坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”理念

时间：2017年2月23日

场合：习近平在河北省安新县进行实地考察、主持召开河北雄安新区规划建设工作座谈会时的讲话

话语：雄安新区将是我们留给子孙后代的历史遗产，必须坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”理念，努力打造贯彻新发展理念的创新发展示范区。

习近平：构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市

时间：2017年2月23日

场合：习近平在河北省安新县进行实地考察、主持召开河北雄安新区规划建设工作座谈会时的讲话

话语：要坚持生态优先、绿色发展，划定开发边界和生态红线，实现两线合一，着力建设绿色、森林、智慧、水城一体的新区。打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。

习近平：建设雄安新区，一定要把白洋淀修复好、保护好。

时间：2017年2月23日

场合：习近平在河北省安新县进行实地考察、主持召开河北雄安新区规划建设工作座谈会时的讲话

话语：建设雄安新区，一定要把白洋淀修复好、保护好。将来城市距离白洋淀这么近，应该留有保护地带。要有严格的管理办法，绝对不允许往里面排污水，绝对不允许人为破坏。

习近平：建成国际一流、绿色、现代、智慧城市

时间：2017年2月23日

场合：习近平在河北省安新县进行实地考察、主持召开河北雄安新区规划建设工作座谈会时的讲话

话语：规划建设雄安新区要突出七个方面的重点任务：一是建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。二是打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。三是发展高端高新产业，积极吸纳和集聚创新要素资源，培育新动能。四是提供优质公共服务，建设优质公共设施，创建城市管理新样板。五是构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系。六是推进体制机制改革，发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，激发市场活力。七是扩大全方位对外开放，打造扩大开放新高地和对外合作新平台。

2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。习近平代表第十八届中央委员会向大会作报告。 新华社记者 鞠 鹏摄

习近平：以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”，高起点规划、高标准建设雄安新区

时间：2017年10月18日

场合：习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

话语：以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”推动京津冀协同发展，高起点规划、高标准建设雄安新区。

2017年11月10日，国家主席习近平应邀出席在越南岘港举行的亚太经合组织工商领导人峰会并发表题为《抓住世界经济转型机遇谋求亚太更大发展》的主旨演讲。 新华社记者 王晔 摄

习近平：建设世界级城市群，打造新的经济增长极

时间：2017年11月10日

场合：习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲

话语：我们将不断探索区域协调发展新机制新路径，大力推动京津冀协同发展、长江经济带发展，建设雄安新区、粤港澳大湾区，建设世界级城市群，打造新的经济增长极。