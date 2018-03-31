彻底打赢脱贫攻坚“硬仗中的硬仗”

“确保脱贫工作务实，脱贫过程扎实，脱贫结果真实，让脱贫成效真正获得群众认可、经得起实践和历史检验”。3月30日，习近平总书记主持召开中央政治局会议，听取2017年省级党委和政府脱贫攻坚工作成效考核情况汇报，对打好脱贫攻坚战提出明确要求。

人们注意到，这次中央政治局会议，是考核评估总结脱贫攻坚经验、更好谋划脱贫攻坚后半程的一次关键会议。对于进一步强化责任担当，落实党中央关于脱贫攻坚各项决策部署、如期兑现到2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困的扶贫目标，具有重大而深远的影响。

让贫困人口脱贫奔小康，一直是习近平总书记心中最深的牵挂。总书记曾动情地说：“党的十八大以来，我最关注的工作之一就是贫困人口脱贫。每到一个地方调研，我都要到贫困村和贫困户了解情况，有时还专门到贫困县调研。” 5年多来，习总书记的足迹遍布全国14个集中连片贫困地区。一次次踏雪调研，一次次进村入户，一次次促膝谈心，总书记为贫困地区赶超发展、贫困群众脱贫致富，送去科学对策和信心干劲，为全党和全国树立了光辉榜样。

从“看真贫、扶真贫、真扶贫”，到提出“六个精准”，再到改进完善考核扶贫评估机制，习近平总书记一系列关于扶贫工作的重要思想已经深入人心，成为指导我们奋力夺取脱贫攻坚战胜利的思想保证。

2013年11月3日，习近平在十八洞村同村干部和村民座谈。来源：新华社

过去5年，我国脱贫攻坚取得决定性进展，贫困人口减少6800多万，力度之大、规模之广、成效之显著，在中国乃至人类减贫史上都史无前例。这一优秀答卷，彰显了习近平新时代中国特色社会主义思想的强大实践伟力。这是以习近平同志为核心的党中央英明领导的有力见证，是共产党人“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”初心和使命的有力见证，是中国特色社会主义进入新时代、开辟新境界的有力见证。

未来3年里，我们将历史性地解决中华民族千百年来的绝对贫困问题，让现行标准下的贫困人口同全国人民一道迈入小康社会。这不仅将创造中国几千年来从未有过的发展成就，更将以扎实可行、真实可信的中国经验、中国智慧为世界脱贫事业书写崭新篇章。

惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵。这次中央政治局会议特别指出了脱贫攻坚面临的两个突出问题：一些地方贫困程度深、基础条件薄弱、公共服务不足，特殊困难群体脱贫难度大；一些地方精准基础不扎实，政策措施不落实不到位不精准，资金使用管理不规范，形式主义、官僚主义、弄虚作假现象时有发生。中央政治局会议一针见血指出和分析的这些问题，说明脱贫攻坚越到最后，越须啃下最难啃的硬骨头；离脱贫攻坚目标实现期限越近，任务越艰巨，越要实行严格的考核评估。这是打赢脱贫攻坚战的重要保障，也是奋进在脱贫攻坚路上的强大指引。

行百里者半九十。脱贫攻坚进入后半程，已经到了决战“硬仗中的硬仗”的关键时刻。时不我待，唯有奋进。只要我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，勠力同心，以真抓促落实，以实干求实效，就一定能打赢这场脱贫攻坚战，一定能兑现“小康路上一个都不能掉队”的庄严承诺。

来源：央视网