社评：华盛顿有“知识产权遭侵犯”妄想症

中美贸易纠纷的焦点之一是美国指控中国侵犯知识产权，这也是“301调查”的重点方向。美国通过其掌控的西方舆论体系宣扬中国“偷”美国技术，制造中国现代化就是“偷盗”出来的印象。其实这是一个弥天大谎。

中国改革开放早期确实有一些不尊重知识产权的情况，最典型的就是有些人半公开制造、销售假冒外国品牌的商品，还有盗版音像制品等等。但是众所周知，这种现象已经遭到了严厉打击，得到了控制。今天回头看，中国的知识产权保护体系已经建立起来，西方大品牌在中国市场上都获益颇丰，它们都是中国保护知识产权进步的见证者。

华盛顿将美国想象成了一个大的知识产权拥有者，认为中国这些年的技术进步就是受惠于中美经济合作，美国在这个过程中吃了大亏。实际上知识产权都是各个公司拥有的，它们在进入中国市场时会评估利害得失，它们只会签署对自己有利的合同，不可能开展有损它们利益的合作。

不能不说，美国公司与中国公司组建合资企业，美方拿出的都是当时西方世界的一般技术，而非美方独有的真正先进技术。它们无非是电脑、汽车、普通医疗设备、治疗常见病的药品等等，那些技术中国不从美国公司进口，也能从其他西方国家获得。获取那些技术，中国是买方市场，与中国成功合作的公司都获得了丰厚回报，它们没有一家是吃亏的。

比如通用汽车公司，它如今一年在中国销售400万辆汽车，几乎就靠中国市场“活着”。与中国合资建厂帮助它迅速打开中国市场，保住了它在全球竞争中的地位。德国大众也是一样，因为最早与中国公司合资经营，至今立于不败之地。在它们赚得钵满盆盈之后，如果西方国家的政府出来说，合资是被迫的，是否太虚伪了呢？

市场本身就是力量，它会与技术拥有者相互博弈。美方独有的先进技术，自然很强势，不会对中国市场做合资的让步。比如英特尔、波音，会与中国合资吗？但是大路货的技术进入中国市场，为了不被同类技术击败，争取在中国市场上多卖一些，就会接受中方提出的条件。这就是市场经济。这里哪有特朗普政府强行干预改变规则的余地!

中国经过几十年改革开放，打下了高科技研发的雄厚基础，中国公司在诸多领域开始形成竞争力。所有这一切都是按照国际商业规则合法发生的，中国人的智慧和勤奋在这当中起了决定性作用。中国走向科技创造的第一线是大势所趋，华盛顿根本没有能力予以逆转。

美国说到底也是世界的一极，而不是世界的主宰。特朗普政府希望美国永远保持各主要领域的科技绝对领先，那么就需要美国公司更拼，不断刷新创造。因为美国的产品只要往外卖，世界必然在不违反知识产权法的情况下学习，华盛顿想规定中国人只买只用但不超越，这是强盗规则、霸王条款，与全球化的逻辑格格不入，它是决不可能被落实的。

中国会尊重知识产权，因为这是中国自己经济社会发展所必需的法律环境建设，但是中国只会尊重国际法和国际商业规则，我们不会接受美国政府超越那些法律和规则的无理要求。

延续美国的先进需要无数新的创造来支持，美国人一天都不能躺在过去的功劳簿上睡觉。特朗普政府现在想打击“中国制造2025”计划，抑制中国的高科技创新能力。华盛顿还想联合其他西方国家配合美国这样做。这真是一个天真的想法，它既无视中国社会的主动性和创造性，也无视全球商业的基本规律，因此只能是空洞的口号。