【美国“301调查”真相】中国政府强制或迫使美国企业转让技术了吗？

央广网北京3月31日消息（记者张棉棉 丁飞）据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，中美此轮贸易摩擦升级，始于一份301调查报告。所谓“301调查”源自美国《1974年贸易法》第301条。该条款授权美国贸易代表可以对美国的贸易伙伴国家进行调查,这一调查由美国自身发起、调查、裁决、执行，具有强烈的单边主义色彩。根据美国301调查报告，一个由相关领域专家和经济学家组成的跨部门小组估算，中国的四个做法给美国经济造成的损失至少为每年500亿美元，事实究竟怎样？

美国301调查报告中写到，美方认为中国使用合资要求、股比限制和其他外商投资限制来强制或迫使美国企业转让技术。对外经贸大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉说，简单来说，这就是美国认为企业来华投资受到限制，并被要求要把自己的技术强制留在中国。

屠新泉：因为我们对外资进入是有审查程序的，说白了就是我们当然是有审查的，但是我们在审查的时候没有强迫他们转让技术。

国际经济交流中心研究员张茉楠说，301条款的这一内容其实剑指中国制造2025和中国的一些高科技领域，美国对中国目前的技术发展速度非常担忧，也正因此，当美国企业跟中国相关领域在技术研发，包括一些知识产权转让，以及在重大领域的基础性的合作方面，美国政府现在开始往回走。

张茉楠：美国创造了一种叫“专利盒”的东西，那这个条款呢就是对美国企业在海外获得的这个无形资产，比如说知识产权，比如说专利获得的这些收入，要加征13.1%的关税。

从多年的经验来说，我国在高新技术的发展方面，也一直秉持着合作开放的态度。工信部部长苗圩多次表示，中国制造2025并不是闭门造车，本身就是开放的政策，对中外企业的态度是一视同仁的。

苗圩：进一步提升制造业开放水平。中国将扩大制造业开放，为外商提供更多投资机会。所有支持“中国制造2025”的政策措施将一如既往适用于中国境内的各类企业，对内外资企业一视同仁，平等对待。