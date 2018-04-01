【潮起海之南】

开栏的话：30年前，在改革开放的大潮中，我国最年轻的省份——海南省成立，我国最大经济特区由此诞生。在以习近平同志为核心的党中央高度重视和亲切关怀下，海南勇立潮头，砥砺奋进，经济社会快速发展，人民生活水平大幅提高，生态环境长期保持全国领先水平。昔日封闭落后的边陲海岛，已成为欣欣向荣的国际旅游岛。本报从今日起开设《潮起海之南》专栏，推出来自基层一线的报道，集中展示改革开放政策、经济特区建设在海南的生动实践，特别是党的十八大以来，海南争创中国特色社会主义实践范例的显著成就和典型经验。

明媚的春光里，行走海南。

博鳌乐城国际医疗旅游先行区一派繁忙景象，一栋栋现代化楼宇拔地而起，众多知名医疗机构陆续投入运营。毗邻的博鳌小镇，装扮一新喜迎八方来客，再过一周，世界的目光将在此聚焦。

文昌航天发射城内，来自全国各地的游客认真听着关于“长七”“长五”的讲解，脸上溢满了自豪，不时为这些国之重器发出惊叹。

海南博鳌亚洲论坛会址。张茂摄/光明图片

三亚海棠湾，全球第三家亚特兰蒂斯综合旅游体已揭开神秘面纱，全球规模最大的单体免税店内，购物的人群熙熙攘攘。

这些生机勃勃的画面，让人强烈感受到一个开放的海南、国际的海南、自信的海南，也展现了海南建省办经济特区30年的奋斗征程。

海南省委书记刘赐贵说，在新的历史时期，海南将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，充分发挥生态环境、经济特区、国际旅游岛“三大优势”，全面推动新一轮改革开放，建设一个山水美、城乡美、人文美的海南，一个发展好、生活好、风气好的海南，一个观念新、动能新、作为新的海南。

敢闯敢试 多项改革全国率先

“目前先行区疫苗中心、超级医院等相关建设已基本完成，可以说万事俱备。疫苗审批下来后，广大女性就可通过预约到超级医院来打宫颈癌九价疫苗。”3月26日，琼海市委书记何琼妹向媒体透露了宫颈癌疫苗的最新进展情况。

被誉为“博鳌亚洲论坛第二乐章”的博鳌乐城国际医疗旅游先行区，拥有全国独一无二的9项含金量极高的开放政策。概括起来为4个特许，即特许医疗、特许研究、特许经营和特许国际交流，目前已吸引几十家具有国际水准的医疗机构入驻。

博鳌，这个昔日小渔村，充分发扬敢闯敢试、敢为人先的特区精神，创造了一个又一个奇迹，是海南快速发展的一个缩影。

海南因改革而生，因改革而兴。

1987年6月12日，邓小平在会见外宾时说：“我们正在搞一个更大的特区，这就是海南岛经济特区。”1988年4月13日，北京人民大会堂。第七届全国人民代表大会第一次会议通过了《关于设立海南省的决定》和《关于建立海南经济特区的决议》。

由此，海南这个边陲海岛走上了中国改革开放的最前沿。作为中国最大经济特区，一项项体制机制创新的改革措施在这里先行先试，一个个实实在在的改革经验从这里推向全国。

率先在全国进行“小政府、大社会”的行政管理体制改革；率先在全国实行由省直接管辖市、县的行政体制；率先在全国实行交通规费“四费合一”、取消一切收费站，实现“一脚油门踩到底”；率先在全国对义务教育阶段学生实行“两免一补”政策；率先在全国统一城乡教师工资标准……

近年来，海南更是用好改革开放这个关键一招，各项改革层层推进，发展动力步步增强。率先在全国开展省域“多规合一”改革，省总体规划获国务院批准实施，成立省和市县规划委员会，真正做到“迈出了步子、探索了经验”；持续深化“放管服”和商事制度改革，开展园区“极简审批”改革试点，累计减少审批事项1206项，减幅高达80.4%；率先在全国开展全域旅游示范省创建，“点线面”同步推；新一轮农垦改革实现政企分开，农垦活力有效激发；司法体制改革在全省法检系统全面铺开、一次到位。

站在新起点，海南如何把改革开放的大旗一扛到底？海南省第七次党代会明确指出，改革开放是经济特区的灵魂，全省上下要重振特区意识、重扬特区精神、擦亮特区招牌，坚定不移推进改革开放。全省上下以习近平总书记在海南考察时的重要讲话精神为总遵循，解放思想，深入讨论，从更加长远、更为宏观的视角，深入挖掘并扫除阻碍海南发展的思想、体制机制障碍。

刘赐贵表示，改革开放永远在路上。我们将坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢牢把握海南战略定位和历史使命，以实干推动新一轮改革开放，实施更加精准、更加配套、更加革命的举措，建设新时代更加开放、更具活力、更为国际化的经济特区。

成形成势 国际旅游岛渐入佳境

在今年全国两会上，海南省委书记刘赐贵和省长沈晓明都不约而同地表示，海南不能成为房地产的加工厂，要以壮士断腕的决心，减少经济对房地产的依赖。

2015年，海南以现代服务业为主体、以实体经济为支撑的12个重点产业，提出“三年成形五年成势”。

2016年和2017年12个重点产业快速发展，增加值增速超过10%，占GDP比重在73%左右，成了支撑海南经济发展的顶梁柱。其中，旅游业转型升级步伐加快，旅游业质量效益不断提升，2017年接待游客总人数6745万人次，旅游总收入812亿元；热带特色高效农业加速发展，“五基地一区”建设成效明显，涌现出一批现代农业产业园和特色农产品品牌；互联网产业发展迅速，产值年均增速保持在25%以上，腾讯、华为、微软等一批知名企业落户海南；医疗健康产业稳步发展，博鳌乐城国际医疗旅游先行区进展顺利，成美国际医学中心等项目相继建成。

在琼海市北仍村，村民王秋香说起这些年的变化，笑得合不拢嘴。“我以前打工一年赚3万元，现在经营草寮咖啡一年能挣几十万元。”变化始于2013年春天，北仍村经历了普通乡村到幸福家园旅游村的转变，成为创新发展全域旅游的全国范例。

在海南生态软件园，处处可触摸到海南互联网产业发展的强劲脉搏。这里不仅有幽静的小路，盛开的鲜花，满眼的翠绿，花园式办公环境，还有上千家互联网企业，腾讯生态村、中国游戏数码港、中国智力运动产业基地等项目相继落户。

在碧波荡漾的海面上，千帆竞发，2018环海南岛国际大帆船赛正在进行激烈比拼。历经9年的洗礼，环海南岛国际大帆船赛逐渐成长，现在已是亚洲最好的离岸帆船赛之一。文化体育产业成为海南经济发展新的增长点。

从一产独大到满树繁花，海南发展渐入佳境。30年来，全省GDP从57.28亿元增长到4462.54亿元，三次产业结构持续优化，第三产业增加值占GDP比重从31%提高到55.7%。世界首条环岛高铁开通运营，3小时可环游海南岛；田字形高速公路全面布局动工，“县县通高速”将成为现实；国际航线拓展到58条，国际“朋友圈”不断扩大，结成友城56对。

增绿护蓝 谱写美丽中国海南篇章

2月2日，在“新时代的中国：美好新海南 共享新机遇”为主题的外交部海南全球推介活动上，从海南热带雨林罐装来的空气成为“网红”，嘉宾们争相体验。

这甘甜的空气来自海南中部山区的热带雨林，据监测数据显示，那里的空气中负氧离子浓度高达50000~100000个/立方厘米。而海南环境空气质量优良天数比例年年超过99%，根据世界卫生组织2016年发布的全球城市空气质量排名，三亚、海口分列中国大陆城市第一名和第二名。

30年沧桑巨变，不变的是海南对生态的坚守与呵护。从1998年率先提出“生态省”建设，到2007年确定实施“生态立省”战略，再到努力建设全国生态文明示范区。30年来，海南坚持将绿色融入发展基因，体现在实践中。

“保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。青山绿水、碧海蓝天是建设国际旅游岛的最大本钱，必须倍加珍爱、精心呵护。”2013年习近平总书记在海南考察时殷殷嘱托。

5年来，海南省委省政府牢记习近平总书记嘱托，持续增绿护蓝，以空前力度开展生态保护与建设。在体制机制上发挥“多规合一”引领作用，严格国土空间用途管制，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的刚性约束；出台《中共海南省委关于进一步加强生态文明建设 谱写美丽中国海南篇章的决定》，这是海南建省办经济特区以来最明确、最严格的生态环境保护制度；取消12个市县的GDP、工业和固定资产投资考核，永久停止中部生态核心区开发新建外销房地产项目；国家重点生态功能区转移支付实现省域全覆盖，试点开展领导干部自然资源资产离任审计，制定实施生态环境责任追究和环境保护督察制度。下一步海南还将继续完善，最终全面取消对市县GDP、工业、固定资产投资的考核，建立健全绿色GDP核算体系，彻底扭转简单以GDP增长率论英雄的政绩导向。

5年来，海南实施绿化宝岛大行动造林近200万亩，完成生态修复22.2万亩，三沙岛礁种植苗木315万株，全省森林覆盖率达到62.1%；铁腕整治、依法拆除违法建筑2810万平方米，清理存量用地28.9万亩；全面建立河长制，开工治理64条城镇内河（湖），启动168个建制镇污水处理设施建设；开展全岛海岸带专项检查和整改行动，收回岸线土地近万亩。

沈晓明表示，必须以最严谨的规划、最严格的措施、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保海南生态环境只能更好、不能变差，不折不扣抓好中央环保督察问题整改，努力建设全国生态文明示范区。这“四个最严”将成为本届省政府处理生态环境保护工作的首要原则。

来源：光明网-《光明日报》