任意球|亚冠已出线，上港是否选择轮换

从四月的赛程来看，上港队将进入三线作战的局面。 /晨报记者 顾力华

俞 炯

作为本赛季亚冠小组赛里唯一一支已经提前出线的中超球队，上海上港将在本周三的第五轮比赛中主场迎战川崎前锋。对手前四轮3负1平，仅仅拿到1分，出线希望很小，而且一向重视联赛的他们周末还将在J联赛里出战死敌横滨水手。和这样一个对手交锋，上港队主帅佩雷拉会选择轮换吗？会怎么轮换？

先来分析会不会轮换。从四月的赛程来看，上港队将进入三线作战的局面。算上上周末和重庆斯威的联赛，就是一个月的时间里要踢8场比赛。再考虑到武磊、王燊超、颜骏凌、贺惯、蔡慧康和艾哈迈多夫等国字号球员之前由于国际比赛日，几乎没有任何休整，在相对不太重要的比赛中采取适当轮换是势在必行的。就拿这场亚冠比赛来说，上港队踢完之后将在周日的联赛中客场对阵河南建业，能否延续新赛季以来的连胜势头，坐稳中超领头羊的位置，对整个赛季的走势有着重要的意义。

而且球队新帅佩雷拉也还真是一个敢于轮换的教练。上轮亚冠，在客场比赛、球队尚未敲定出线资格的情况下，他都大胆地将武磊、艾哈迈多夫和王燊超这三位绝对主力放在了板凳上。以此来推断，主场面对战意不强的川崎前锋，在拿1分就能基本确保小组第一的形势下，上港队肯定会在本轮亚冠比赛中进行轮换。

接下来就是怎么轮换。四名外援中，巴西三人组应该都会出场，埃尔克森本赛季主打就是亚冠，而且下轮中超艾哈迈多夫红牌停赛，埃神应该有机会在今年的联赛中首次亮相，所以正好拿亚冠来找找比赛感觉； 胡尔克和奥斯卡刚刚经过间歇期的休整，以他们的体能也不需要轮换，反而是需要多打比赛来把自己的状态调整到最好，以应付四月份4场关键的中超比赛。国家队归来的艾哈迈多夫倒是原本可以轮换，但既然无法在周日的中超出场，最早他也要到下周末才能踢联赛，那么也就没有了轮换的必要。

一旦球队四名外援全部出场，佩雷拉就更有底气在国内球员中大胆轮换了。锋线上埃尔克森和胡尔克首发，那么新赛季以来俱乐部和国家队场场亮相的武磊就很可能会获得休息，吕文君，U23小将胡靖航，陈彬彬都可以来顶替他的位置。

中场有奥斯卡和艾哈迈多夫压阵，蔡慧康可能也会被轮换，他也参加了“中国杯”，期间还因为第二个孩子降生而在南宁和上海之间飞了个来回。加上周日和河南建业的联赛，艾哈迈多夫停赛，蔡慧康的压力不会小。佩雷拉要考虑的是代替的人选，让孙峻岗或张华晨这样的U23小将上去锻炼，为下轮中超可能的首发变动演练阵容； 还是使用张一、林创益这样的常规替补？

后防线上，门将颜骏凌、中卫石柯和贺惯，以及左后卫于海应该不会有什么变化，他们都没有体能问题，而且尽管要轮换，后防线还是必须保持相对稳定。右后卫王燊超前阵子身体状态不佳，还踢了两场国家队比赛，可能会轮休一场，同时还可以让傅欢找找比赛感觉。

一支适当轮换的上港队面对去年日本联赛冠军球队战斗力如何？这将会是本场亚冠的最大看点，也会直接影响到此后上港队的轮换策略。