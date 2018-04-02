文/图 李晴



如今，出行旅游选择众多，难以抉择之时，不如来瞅瞅最近的旅途新风向，给你一些新视野和新思路

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比利时法兰德斯旅游局中国区首代 李昕

“一场遇见‘比’此花园分享会将一座来自比利时的花园空降上海植物园。在比利时不仅仅有郁金香、丁丁和啤酒，还有着一张秘密又响亮的名片——法兰德斯的精致花园，此次由比利时花园设计师亲手设计的花园景观，更是在上海与布鲁塞尔开通直航后，再次将两座城市紧密地联系在了一起。”

小小的比利时可谓是一个花园大国，这些花园不仅仅是普通民众前往的公园、植物园、皇宫花园、城堡花园，还包括诸多在特定时间对外开放的各种风格的私家花园，仅在开车两个小时横穿东西的比利时法兰德斯地区，就拥有着200多座寻常人家不寻常的美丽花园。

作为比利时法兰德斯的秘密名片，花园景观在全球拥有众多粉丝，中国也不例外。独立园艺作家蔡丸子在前往比利时进行花园主题探访后，此次用一系列的图片为大家呈现了法兰德斯当地的各种花园。据了解，在植物大楼展出的花园图片展将持续到本周六，来体会“一张美图，一段文字”所带来的比利时休闲时光。

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金坛区旅游局

“季季有主题，月月有节庆，周周有精彩”

金坛和上海，早在春秋时期就同属吴地，可谓血脉同根，历史渊源深厚。近日，金坛以旅游为契机，牵手上海，以“仙都金坛 春暖花开”为主题展示了当地的如画春色。无论是金坛的生态山水、道教文化、湖鲜美食，还是茶艺文化、乡村旅游节庆活动等元素均一一呈现，并为上海市民介绍了适合体验的金坛旅游线路和优惠的旅游政策。

仙都金坛，历史悠久，人文荟萃。早在6000多年前的新石器时期，先民就留下了崧泽文化“三星村”遗址。西界茅山，南濒长荡湖，有着“二山二水六分田”的秀美风光，并拥有两个省级旅游度假区——茅山旅游度假区和长荡湖旅游度假区。金坛除了风光秀美之外，美食也令人流连忘返，长荡湖丰润湖鲜、午红宴;茅山原生态的有机餐、茅山九味等一道道别出心裁的菜肴层出不穷。

此次推介活动，有望进一步深化金坛和上海两地之间的旅游合作，推动两地的深度交流，实现互利共赢。

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澳门金沙度假区

“澳门金沙度假区将持续推出引人入胜的新项目，在吸引新顾客的同时，让老顾客再次重游旧地。同时，也将继续致力于保持在市场中的领先地位，并为澳门的持续发展出一份力。”

近日，澳门金沙度假区“繁星之最”亚洲巡回路演登陆上海，为旅游界介绍综合度假区今年的全新旅游、住宿、餐饮、娱乐节目。

度假区拥有150间餐饮，超过850间免税商店和奢华水疗中心，还可在多个具有世界级水平的剧院场地欣赏国际性的娱乐表演。今年，澳门金沙度假区还推出了最新的“澳门春魅套票”，为计划在春日前来度假区体验的宾客提供五间酒店住宿餐饮和娱乐一系列优惠活动。

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全日空航空

“25周年这一里程碑，将作为全日空航空迈向下一阶段成长的一步。”

今年，全日空航空公司跨入了上海航线开航的第25个年头，活动期间，精彩的LED表演“鼓动未来”、上海支店和空港所各部门员工的工作集锦短片和1993年至今历代空姐制服及各部门工作制服展示秀等环节，充分展示了全日空航空员工的风采。

25年前的1993年3月30日，全日空航空飞往上海的成田虹桥航线开航伊始，每周只有3个航班运营。如今，上海支店已经发展成为世界数一数二的全日空航运基地。今后，全日空航空公司还将继续坚持以安全运营为第一要素，以提供“安心、温暖、朝气蓬勃”的服务，和“安全、安心、安定”的商品为目标，用更周到的航班服务连接上海与日本各个目的地，迎接未来的挑战。