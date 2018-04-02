悠闲的日子适宜觅岛，择一群岛而游，在这个季节里用不同的方　式动起来，为旅行增添一些别样的动感-跳着游岛去

文／图 晨报记者 陶 令 实习生 李 晴

日本濑户内海：文艺范

有着岛国之称的日本，尤以濑户内海为傲，在这里分布着525个大小不一的岛屿，以直岛为代表的各座小岛上多保留着大师的艺术作品，快跟紧我们的步伐，踏上文艺范儿的濑户内海的跳岛之旅吧！

第一站直奔直岛。这里曾经荒芜一片，却因为一项“艺术改造计划”令其成为了世界排名前十的艺术之岛。直岛上鼎鼎有名的艺术界人物莫过于草间弥生了，那位红头发、瞪着眼睛的潮奶奶以密集的波点和条纹艺术作品闻名于世。登上直岛町的宫浦港口，一个红底黑点的大南瓜赫然入目，那便是草间弥生的作品之一，岛上还散落潮奶奶的各款南瓜，色泽搭配和形状大小各异，入镜指数绝对一流。除此之外，直岛上的安藤忠雄建筑艺术作品也值得一看，鬼才建筑师在岛上建起了一座地中海美术馆，以建筑中光的运用见长，是文艺青年必打卡之地。

第二站则可以去丰岛。在这座平静的小岛上，还保留着富有历史韵味的街道、民宅、村落，它们与艺术作品相融合，组成了别样的风景。由艺术家内藤礼和建筑师西泽立卫共同建造的丰岛美术馆则是岛上的代表作之一。展馆内别无他物，白色的拱顶和经过特殊处理的水泥地板就成为了艺术品。在这个有机的空间里，周围的风、声音、光线直接从两个椭圆形洞口处进入馆内，自然与建筑物融为一体。美术馆的餐厅如水滴状，人们坐在圆形的座位里，天窗的光正好洒入，一切都十分美好。

如果还有时间就去小豆岛吧。小豆岛上有着浪漫的天使散步道、希腊风格的橄榄公园，地中海般温暖的气候吸引着络绎不绝的游客。

工兵：濑户内海跳岛游除了文艺范儿外，对于吃货也有着众多选择，橄榄、挂面和酱油，这些都是不容错过的。

昆士兰圣灵群岛：运动趴

大堡礁、抱考拉，来到昆士兰必须打卡的其实远不止这些。享受阳光沙滩海岸线，还有数不清的海上运动等着你，不妨用跳岛游的方式玩转昆士兰，享受澳式生活的真谛。



上天入海

心形礁、白沙滩，探寻昆士兰的地标元素，首站就打飞的前往圣灵群岛吧！从布里斯班飞行90分钟就来到了圣灵群岛的主岛艾利岛上。成片的甘蔗林、立体的棉花云，这些都在提醒着你，海岛度假模式开启！

来到了艾利岛，怎能错过直升机鸟瞰心形礁呢？！驱车直达直升飞机场，无论是中型的十人座飞机或是小到三四人的机型，这里应有尽有。登机的手续比打飞的要简化许多，一个安全视频之后就准备登机啦！当飞机腾空而起的刹那，眼前已是一片湖蓝、海绿色的世界，圣灵群岛的大家族就在万米之下，一座座千姿百态，茂密的绿植形状各异，独自矗立在蓝色的海洋中，有些因被白沙滩勾勒而显得妩媚，有些则傲立于海中央而颇为高冷。

正沉迷于这片蓝绿色的世界中，耳边传来机长兴奋的声音，即将来到世上独一无二的白沙滩领空。从高空俯视这片昆士兰独有的白沙滩，仿佛是一幅静态的沙画，白色的沙滩将这座不知名的小岛勾勒出玲珑有致的海岸线。机长会照顾到机翼两侧客人的需求，两次飞抵心形礁的领空，满足所有客人拍照的愿望。尽管因机舱玻璃反光或许会影响画质，但眼睛记录下的那一刻绝对匹配其纯净的蓝绿色和完美无缺的心形。

至于入海一定得留给大堡礁。从背着氧气瓶深潜海底的那刻起，就满怀希望寻找小丑鱼尼莫和他的伙伴。在尼莫的故乡，你一定不会失望而归，游弋在珊瑚礁丛中的小丑鱼或是外形极具伪装性的鱼儿总是悠悠然地从你身边经过，任凭你强忍着内心的激动几近屏气，他们都只是将你视如空气，施施然地摇尾经过又折返而回。

工兵：大堡礁入海的项目已经很成熟了，从浮潜、深潜到SEABOB，水上运动公司会提供厚薄不一的连体潜水服，长袖附带手套，防晒措施可谓武装到了牙齿。个人只需内穿泳衣并涂上防水高SPF值的防晒霜即可。

近水嬉戏

相比背包客较多的艾利岛，圣灵群岛上的汉密尔顿岛则有着小而美的景致。搭渡轮一个小时就到了，从踏上该岛的那一刻起，岛上的交通仅限步行或电瓶车。开着电瓶车游览小岛，感受小岛的别致之处，也算是为稍后将至的海上运动先热热身吧！先行驶至岛上的制高点，前方就是圣灵群岛白沙滩所在的小岛，天晴时还能看得更远。当然别忘了多看两眼岛上尽头处的六星级酒店的全貌，掩映在茂密的热带植物丛林中，青色的屋顶忽隐忽现，立刻有了天涯海角的隐世感。

小岛不大，开着电瓶车游览一圈不过半小时，稍后就要下海继续运动趴了。相比高难度的冲浪，站立式划桨是个不错的体验。一个冲浪板配一只桨，按惯例先得在岸边听从教练传授各个要点，按照教练的指令进行演示，一声令下就可以下海了。从跪着划桨到双脚直立的过程不过三五分钟的适应期，一旦等你直立划桨在大海上时，那一刻顿觉视野开阔，。波浪来袭对新手而言，需调整好方向迎头而上，切勿随波逐流，一旦感觉难以掌控平衡，则要立即放低重心用跪姿就能稳固住重心了，避免被浪掀翻。尽管这是项看似轻松悠闲的水上运动，但还是需要腿部力量配合，第二天会感觉到大腿肌肉有明显紧绷感，不过那一刻独自矗立在海面时的豪情万丈足以。

工兵：在汉密尔顿岛租用电瓶车，需要提供自己的驾照进行备案，尽管电瓶车行驶规则简单易懂，但作为右舵的国度，需要给自己一些左右切换的时间来适应。