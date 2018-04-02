欧冠四分之一决赛本周拉开大幕-“霸主”的狂欢

晨报记者 金 昊 本版制图 张 继

本赛季的欧冠联赛，注定将成为联赛“霸主们”的狂欢。本赛季欧洲五大联赛，均呈现出“一边倒”的争冠形势。除了尤文在意甲只领先第二名4分之外，曼城、巴萨、拜仁和巴黎均在各自联赛中以超过10分的领先优势领跑。除了法甲领头羊巴黎圣日耳曼之外，欧洲五大联赛其余四家的联赛领头羊都闯入了欧冠八强。而剩余的几支球队，除了利物浦之外，几乎没有给这些联赛霸主们制造麻烦的能力。北京时间4月4日凌晨，欧冠四分之一决赛即将打响。对于在各自联赛中已经争冠无忧的联赛领头羊们来说，欧冠冠军，已经成为他们本赛季的终极目标。

曼城只求冠军 利物浦难创奇迹

作为本赛季唯一一支在联赛中让曼城吃到败仗的球队，利物浦让各方都对他们在四分之一决赛阶段的表现充满期待。但事实上，克洛普的球队要想在两回合比赛中掀翻曼城，可能性并不大。

对于利物浦而言，在联赛争冠无望的情况下，保住欧冠资格是他们的最终目标，但对于目前排名英超第三的他们来说，保证在接下来的联赛中拿下应得的分数，才是他们最重要的任务。上周末，利物浦艰难战胜水晶宫，同时也付出了中场大将拉拉纳再次受伤的惨痛代价。

过往，克洛普的球队总是在下半赛季出现大面积的伤病和体能问题，尽管本赛季到目前为止，还没有这样的迹象出现，但如果在双线作战中都拼尽全力，以利物浦目前的阵容厚度来看，他们很难保证替补球员能在主力伤停的情况下拿出超水平的发挥。

反观曼城，本赛季球队在瓜迪奥拉治下再次踢出了传控足球最精彩的表演。与利物浦赛后的周末，将是曼城与曼联的德比大战。在德比战前一举锁定出线形势，将是曼城全队的唯一目标。

尤文无惧压力 皇马渴望冠军

尽管只领先身后的那不勒斯4分，但尤文其实并没有太多压力。自联赛下半程开战以来，尤文仅仅是在两周前的斯帕尔身上吃到一场平局，其余比赛均获得胜利，尤其是上周面对AC米兰的比赛，尤文在全场占尽优势的情况下3∶1战胜对手，为接下来的欧冠联赛做足了心理准备。

反观尤文的争冠对手那不勒斯。在前半程没能甩开尤文图斯的情况下，那不勒斯在联赛下半程出现了明显的状态下滑。因西涅、默滕斯和哈姆西克组成的攻击群在被各队适应之后，也无法再次实现联赛上半程时的进球效率。对于一向以“稳”著称的尤文来说，无论是欧冠还是联赛，他们都能够应对自如，而状态下滑的那不勒斯恐怕已经很难再次追上尤文。

反观尤文的对手皇马。贵为连续两个赛季的欧冠冠军，皇马本赛季在联赛前半程状态极差，球队攻击力匮乏且防守漏洞百出，齐达内在那段时间内也遭受了不少质疑。但在主力队员纷纷复出后，皇马逐渐找回了前两个赛季的攻击力。但对于皇马而言，面对状态稳定的尤文，一旦皇马无法在进攻端取得成果，那么以迪巴拉为首的尤文攻击群在反击战中的表现也不是皇马的防线能够承受的。但对于过往两个赛季战绩极佳的皇马而言，欧冠，已经成为他们本赛季最后的“救命稻草”。

巴萨全力出击 罗马排位难保

我们似乎正在看到一支完全不同于以往的巴塞罗那。

过往，倡导地面传控足球的巴塞罗那以哈维和伊涅斯塔为战术主导者和发起者。但在巴尔韦德治下，巴萨也不再一味控制球权。在哈维早早离队，而伊涅斯塔年龄逐渐增大的情况下，巴尔韦德实际上已经在考虑球队技战术的更新换代。而让他下定决心去改革的“砝码”，就是巴西人库蒂尼奥。

冬窗才从利物浦转投而来的库蒂尼奥在加盟后不久，就彻底挤掉了保利尼奥的首发位置。相比保利尼奥的冲击力和拦截能力，库蒂尼奥更擅长在对方半场的三十米区域进行传球和射门。这也直接拉开了巴萨在进攻时的宽度，梅西和苏亚雷斯也获得了更多的反击和单刀机会。在没有丢失控球本领的前提下，巴萨已经开始尝试丰富自己的进攻套路。

而这一切，对于目前仍在力保欧冠资格的罗马来说，绝对不是个好消息。目前在意甲联赛积60分的罗马排名第三，但身后的国际米兰和拉齐奥均虎视眈眈。一旦罗马在欧冠中折戟而又无法在联赛中稳定发挥，下赛季欧冠，我们或许没法看到他们的身影。这对于罗马来说，是无论如何都不能接受的。

拜仁轻松应战 塞维利亚需要留力

全场6∶0，半场5∶0，拜仁慕尼黑在上周末的联赛中让老对手多特蒙德耻辱落败。这是多特蒙德近四十年来首次上半场被打进五球，上一次多特遭遇如此窘境已经要追溯到1978年。同时这也是拜仁历史上第二次半场打进5球，上一次他们半场打进5球发生在1976年。

目前积69分的拜仁慕尼黑领先第二名17分之多，在联赛仅剩六轮的情况下，拜仁完成德甲六连冠，只是时间问题。

而对于塞维利亚而言，目前他们30轮过后排名西甲第六位，积46分的他们距离欧冠区已经有13分的差距，直接晋级下赛季欧冠已无望。对于塞维利亚而言，在本赛季欧冠当中登顶和在国王杯决赛中战胜巴萨，都显然是不太现实的事情。

而在联赛中保住第六，是他们最实际的选择，值得一提的是，排在塞维利亚身后的赫罗纳，距离他们仅有2分差距，这对于塞维利亚而言不是个好消息。更何况，在已经杀入欧冠八强的情况下，如果输给拜仁慕尼黑，塞维利亚也已经算是超额完成本赛季欧战指标了，蒙特拉要做的，就是将目光放在下赛季。