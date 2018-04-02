绿地申花99/00梯队正式亮相-夏季二次转会期，“新鲜血液”将注入一线队

晨报记者 甘 慧

昨天一早，申花99/00梯队中的9名国青小将专门来到崇明根宝基地，与恩师徐根宝告别，并感谢根宝多年来的培养。日前，绿地申花俱乐部完成了对根宝99/00梯队的整体收购。根宝的这支99/00梯队跟申花原有的99/00梯队合并后，将出战青超联赛。

经过4年的努力，申花的青训从无到有，已经搭建起了自己的青训框架，目前有99/00、01/02、03、04、05梯队。但是受组队时间较晚的影响，申花在97/98、99/00这两个年龄段其实是出现了一定程度的断层，所以去年年底，申花就向徐根宝表达了整体收购99/00梯队的想法。3月15日，经过数月的努力，申花终于如愿以偿。吴晓晖说：“申花俱乐部对徐根宝指导99/00梯队的队伍非常重视，我们比其他俱乐部更需要这支队伍，在此非常感谢徐指导培养的苗子，为上海足球作出了贡献。还要感谢刘军教练以及梯队球员的家长，感谢我们的功臣周军总经理，吴金贵指导和俱乐部青训方面的所有人，这次收购是在俱乐部全员努力下的结果。这支队伍对我们非常重要，我们志在必得，我们董事长张玉良先生对这次的收购也非常关心。可以说我们的团队发挥出比钱更重要的作用，真诚邀请99/00梯队加入我们的大家庭。”

99/00梯队中有多达9名国青队员，具有非常大的潜力，吴晓晖已经明确表示，夏季二次转会期就会有队员抽调进入一线队，吴晓晖透露说，在本赛季在二次转会期内，会根据球队实际情况以及99/00梯队球员的自身能力进行衡量，适当补充到申花一线队伍中。在99/00梯队的亮相仪式上，范志毅、毛毅军、刘军、姚俊和曹赟定、李建滨、朱建荣两代申花人亲手为小球员们戴上申花围巾。

如今，申花已经顺利完成了第一阶段的青训目标，俱乐部也开始了新一阶段的青训建设。俱乐部总经理助理、青训总监严翔表示：“未来三年，俱乐部会进行校园足球合作，会加大布点力度，加倍定点校园足球，从合作的布点中选出优秀苗子加以培养。申花今后不再依靠购买别的青训机构来作为梯队班底，而是通过和校园足球合作搭建自己的青训体系，从而弥补申花青训后备力量。”另外，严翔表示希望U19和U17这两个梯队都能在各自的赛事中拿到冠军，同时还希望梯队能够力争拿到代表上海参加青运会和全运会的资格，并获得青运会和全运会比赛的冠军。