晨报记者俞炯报道 今年4月，“2018现代汽车·射箭世界杯赛（陆家嘴金融城上海站）”将在浦东新区源深体育中心举行，这是本项赛事落户申城的第10年了。借此契机，由上海市射箭协会、上海市浦东新区体育总会作为指导单位，上海申慧城体育发展有限公司主办，上海浦东新区源深体育发展中心及上海市浦东新区陆家嘴金融城文化中心协办的“申慧城杯市民射箭交流赛”，就是希望将该项运动推向市民作普及传承推广。

本活动从3月31日开始至4月29日，将覆盖浦东、静安及杨浦三大区域，历时整整1个月。比赛分为三个组别：儿童组、成人组和团体组。

获奖选手还有机会在本次射箭世界杯上海站的标准赛道上与中国本土、韩国、欧洲等国家的专业级选手来一场酣畅淋漓的国际友谊赛。