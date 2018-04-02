体育|女排输了，男排扛大旗



上周六，上海女排球员杨舟（上）在比赛中进攻。 /新华社

晨报记者 徐 明

“女排的决赛我们都看了，我想大家都想得很明白，‘落后球’要怎么打。”昨天男排总决赛第一场，沈琼带领上海男排以3比2拿下北京，在局势落后的危机时刻，上海男排没有重蹈女排覆辙，顽强顶住压力，逆转战胜对手——刚刚过去的这个周末，上海男、女排用两场国内最高级别的冠军争夺战，点燃了这座城市对排球的激情。上海球迷成为了最大赢家。

这场男排决赛，卢湾体育馆的观众上座率虽然不及女排，但是，一波三折的比赛进程让上海球迷大呼过瘾，此起彼伏的呐喊充斥着整场比赛，这让习惯了主场冷清气氛的男排小伙儿们有些意外。

“外援也是人，也有不完美的时候。”在说到林内尔本场比赛的表现时，沈琼解释道:“这样的主场气氛，他在这儿也是第一次经历。”

与上周六的女排决赛氛围相比，主场球迷的激情从第四局开始被彻底点燃，在双方战至25平之际，上海男排顶住压力，扳平总比分。这也是全场比赛的转折点。“总决赛七场四胜制，注定了这是一个漫长的过程，我们肯定不会一帆风顺，女排的比赛已经告诉了我们这一点。”变阵后担任一传的戴卿尧赛后说，“北京队打得很平稳，而第四局我们顶住了，这非常关键。”

张哲嘉在比赛中多次担任关键先生。“第四局我们背水一战，场上处理好每个球，我们的气势也变了。”对主场球迷的呐喊，张哲嘉印象深刻，直言告诉记者：“请多呼吁球迷支持我们。”

事实上，上周六的女排主场氛围让男排羡慕不已。“第一个主场不好打，我们也有压力，希望更多人支持男排。”沈琼说，“先不论输赢，决赛能打到这个程度太精彩了。我相信后面的比赛会更加好看。”

在谈到以全新阵容出现在决赛上的北京男排时，沈琼认为，在对方引进第三外援、世锦赛冠军库比亚克之后，整体实力已经超过上海男排。不过，对于这位波兰外援在接下来的总决赛登场，上海男排认为对方首先应该“持证上岗”，即使上场比赛，也要符合中国法律，“这与排球无关，而是应该按照合法的程序办理手续，然后才能上场比赛”。