体育|上海浪琴环球马术冠军赛官方路演开幕

昨日，官方路演活动在上海香港广场举行。 /晨报记者 顾力华

记者 王 嫣

晨报讯 全球最高级别的马术障碍赛、2018上海浪琴环球马术冠军赛，即将于4月20日-22日第五度莅临申城。5年来，在赛事运营团队的不懈努力下，赛事水准不断提升，浪琴环球马术冠军赛创始人扬·托普斯将上海站评价为全球最优雅的旗舰赛事。

赛事五周年预热之际，一场精彩的官方路演活动昨天下午在上海香港广场拉开帷幕。活动首度向公众展示了上海浪琴环球马术冠军赛的历届奖杯与历届冠军的夺冠照片，并在现场揭幕了上海浪琴环球马术冠军赛五周年纪念雕塑。这匹亮银的冠军赛马由上海知名雕塑家倾情打造，并将在赛事期间与往年广受欢迎的艺术彩绘马一同光临赛场。

现场还特别迎来了知名儿童艺术团体快乐小马合唱团的童趣演出和精彩走秀，并以此启动了“2018上海浪琴环球马术冠军赛——优雅家庭评选”活动。即日起至4月15日，任何家庭莅临香港广场与五周年纪念冠军马雕塑合影，即可参加线上评选，前十组票选最高家庭均可赢取前往2018上海浪琴环球马术冠军赛现场观赛机会，身临其境感受马术运动的风采。

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