谁说种牙后不能立即享美食-口腔种植专家助您当天种牙当天好口福

陈小昕

4月7日、4月8日，晨报健康联手著名口腔机构，特邀国内知名种植牙专家团队，针对疑难缺牙病例、缺牙处理技术难点，举行专场讲座，给出个性化的口腔修复方案建议。

活动时间：

本次活动有两个时间段、两个地点可供选择，建议按需求选择其一。

2018年4月7日（周六）上午10：30

2018年4月8日（周日）上午9：30

活动内容：

（1）种植讲座：专家为患者解读数字化导航种植牙技术，揭秘“当天种牙当天嚼美食”的奥秘！针对牙周、松牙、缺牙问题进行全方位答疑解惑；

（2）院长级专家现场互动：为到场患者制定个性化种植牙方案

（3）全方位、高质量的口腔修复方案建议

报名方式：

（1）拨打晨报健康咨询热线：65220550-807（工作日10:00-16:00）

（2）编辑短信“牙齿+姓名+联系方式”发送至15801801273

（3）扫描下方二维码，发送“牙齿+手机号码”给小助手007



作为一个热爱美食，纵横“饕餮江湖”大半辈子的胡爷爷最近犯了难，前不久由于不小心跌了一跤把两颗牙摔坏了，他自称，“毁了容”也就算了，不能好好吃饭了才是最让他头疼的，于是他向晨报健康咨询热线来电，求助是否有办法能让他即补上牙，又不影响享受美味的办法。

如果在网络上搜索“种植牙后多久才能吃饭”，得到的答案多数是“种植牙手术当天通常要吃半流食物或者是全流质的食物，在拆线之前要吃比较软的一些食物，避免用手术区的牙来咀嚼食物”，或者“在选择拔牙后要即刻种牙的患者，在术后的三个月内不宜用种植牙来咀嚼过硬的食物，此外，患者朋友还应尽量避免烟酒及所有有刺激性的食物”。

种植牙后饮食真的处处受限吗？其实，要等待数天甚至数月才能正常吃饭的都是传统种植牙，传统种植牙有三个月甚至更长的恢复期，因为它的手术切口大，要通过翻起牙肉、缝合、拆线等复杂步骤。

而目前数字化种植已经成熟，将微创外科技术、现代3D数码成像技术结合，高生物活性植体能够快速融入牙周组织，在达到即刻负重的条件下，可以实现即刻戴牙，“即拔、即种、即用”，快速恢复咀嚼功能，而且数字化种植牙坚固耐用，可迅速恢复味觉神经，使“当天种牙当天享美食”成为可能。微创种植牙技术，针对牙槽骨萎缩患者，无需植骨，仅需4-8颗种植牙就可以恢复半口和全口（12-24颗）的牙齿，术后2个小时即可戴牙进食，不仅缩短了种植时间，还极大减轻了患者的痛苦。

爱吃的缺牙患者会因为舍不得美食而去种牙，但千万不要因为“不爱吃”而不重视掉牙，以免反惹大麻烦。缺牙后，邻牙负担加大，逐渐向缺牙处倾倒，造成余牙松动，空缺位置也容易堆积食物残渣滋生口腔细菌，长期还易产生其它牙病。缺牙后，咀嚼能力下降，加重肠胃消化负担，严重影响营养的摄入和均衡。缺少牙齿，脸型可能出现凹陷，看起来显老。牙齿缺失后，牙床空缺，容易出现说话漏风，吐词不清。



专家简介

魏兵

种植修复总监

中国医科大学学士

美国罗马琳达大学种植临床硕士

ICOI国际种植专科医师学会会员

中华口腔医学会会员

星尚频道 《X诊所》电视节目常驻嘉宾



任贤勇

知名口腔机构门诊院长

种植主管

综合齿科专家韩国AIC种植会员



袁昆霞

知名口腔机构门诊院长

种植总监

牙周总监

加州大学洛杉矶分校

GIDE种植硕士

ICOI国际种植牙医师学会会员

中华口腔医学会牙周病学专业委员会委员