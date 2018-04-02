身为明星，除了那些应该具备的技能，例如唱功、演技，还有什么技能，是非常重要，又很难掌握的？讲故事的能力。

人类其实生活在自己创造出的故事里，我们的文化，我们的记忆，我们的各种身份，我们的知识，都是通过故事传递下来的。故事里蕴藏着共同经验，蕴藏着共同情感，也蕴藏着我们对世界的认识。所以，最厉害的英雄，其实是会讲故事的人，最厉害的哲学家，也是故事大师，最厉害的名人，也是懂得利用故事的人。

明星更是这样，一个明星，必须要让自己变成有故事的人，用故事塑形，用故事给自己增添亮点，用故事收割人心。比如张韶涵。

张韶涵生于1982年，十几岁时随全家移民加拿大，17岁那年，适逢台湾地区一家电台举办的新秀选拔赛在加拿大设了分赛区，她即刻去报名参赛，获得分赛区冠军，并得以前往台湾地区参加总决赛。历经周折，2001年与福茂唱片签约，随后在偶像剧《MVP情人》中扮演女主角田羽希，以清新自然的表演引起注意，又得以在另一出偶像剧《海豚湾恋人》 中扮演女主角易天边，并演唱了主题曲《Journey 》和片尾曲《遗失的美好》。

小试啼声后，她在2004年初推出专辑《Over The Rainbow》，其中的《寓言》迅速走红，奠定了她的音乐偶像地位。此后她基本保持着每年一张专辑的发片速度，《欧若拉》《潘朵拉》《梦里花》，都是大热专辑。

但仅仅几年后，她却因为和母亲失和，成为负面新闻人物，2009年，她的母亲控诉她“冷血弃养”。这件事给张韶涵的形象造成很大损害，再加上，那几年正是华语流行乐的雪崩时期，两个因素，导致张韶涵变得落寞，我们收到的和她有关的消息，都是和磨练自己有关的，例如旅行、学艺术、买下小岛等等。

终于，这一季的《歌手》，她再度出现了，歌声嘹亮，选歌得当，从《梦里花》到《阿刁》到《再见青春》，歌路很适合她，更重要的是，和她本人的故事非常吻合，这些故事里，有青春、励志、希望、和解，而没有爱情，让人们再度萌发出对她的故事的兴趣，于是，经过自媒体的挖掘和引导，她的故事完整地浮出水面。

残酷的家庭关系，落井下石的朋友，名利场的风起云涌跟红顶白，在人生谷底的再度崛起……故事的要素，都是最容易引起人们共鸣的，让人们感同身受的，所以，这个故事就讲成了。在《歌手》的前几期，张韶涵并未获得排名第一的成绩，但社交媒体上最热的，就是她和她的故事。

当然，故事成功的前提，还是技艺的出众。她不是冠军人选，她此行就是给我们看到，人还是可以在自身天然的完整性之外，凭借技艺给自己构造另一个完整性，即便那个天然的完整性被打碎了，还是可以凭借技艺的完整性复活。就像一件黄金圣衣，在心外身外，危急的时候可以挥手招来。有的人有这件黄金圣衣，大多数人没有。大多数人也想不到，人也该有九命。本以为张韶涵已经丢失了这件圣衣，但她开口唱歌的时候，那件衣服缓缓飞来，罩住她，让她从支离破碎中，从焦灼的碎片中复活。

人们发现，她经过这么多的事，却并未丢下歌艺，没有变颓，这和她歌曲中的主张不谋而合，人歌合一，给她带来了更大的增长点。

这是张韶涵教给我们的，最重要的事。

作家 韩松落