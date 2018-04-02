《迷雾》布下的迷魂阵

好几个朋友千叮咛万嘱咐：为了避免添堵，韩剧《迷雾》的大结局完全可以弃之不看。

这部电视剧摆明了是高开低走的架势，尤其最后几集千疮百孔，惹得剧迷们怨声载道，网络评分一夜暴跌，也惊动了男一号池珍熙向中国网友喊话：“姜太昱的结局让不少人留下遗憾，希望大家在生活中珍惜眼前的幸福。”据说他拍到一半时才知道凶手竟然是自己，马上从忠犬老公变成伪君子。网友都说：池叔你辛苦了。

站在创作者立场，谁都想写一篇虎头豹尾的雄文，就像张爱玲借用的中学老师的话：开头一定要好，才能抓住读者的注意力； 结尾一定也要好，方才有回昧；当然，中间一定也要好……看似完全正确的废话，却是一项艰巨任务。不过，《红楼梦》后四十回再差，好歹也给出了白茫茫大地真干净的收梢。《迷雾》前面气场全开，布下了天罗地网，如何收网一直是引人追看的重要动力，结局再不济，也能成为一个可供分析的样本案例吧。正是带着这样的心态，还是忍不住看了最后一集。

韩剧近年大热之作，不再仅限于家庭生活剧，要说结构线索千头万绪的，代表作有《信号》《W两个世界》，人物在不同时空里穿梭打转，不知比《迷雾》要繁复多少倍。还有《九回时间旅行》，讲二十年前的过去和现在互相影响，最后还得首尾如同莫比斯环那样无缝接上，更是疯狂的尝试。不过，形式翻出再多花样，逻辑还是会留下这样那样的漏洞，编剧们依然敢于前行的底气就是故事的感情核心。

《迷雾》就输在这一点上，开场布下迷魂阵，以致让自己也迷失了方向，为了圆谎，在主角人设与感情观上摇摆不定，甚至发生严重偏离，比如一时颂扬大女主怼天怼地，结尾又哀叹一个女人爬得越高越不幸福。

舆论炸锅时，该剧编剧出面回应：写剧本时就决定男一号是真正的凶手，而且给了足够多的暗示，没想到观众还是不满。其实还是误会了观众，他们在意的不完全是逻辑是否自洽，而是和池珍熙一样，有中途变节背叛的受骗感，“多好的男主角呀，全给毁了”，“所有的温情感动，仿佛都是假的”，此前大篇幅的感情竟是错付了。操纵观众心理没错，只是太过炫技，玩笑开大了，主人公一旦坍塌，他们换了再多套华服霓裳，赴了再多次豪门盛宴，也掩盖不了底色的苍白。

这样看《迷雾》，真的可以当做一个样本案例。

媒体人 长凤新