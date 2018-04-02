三月的一天，女星徐熙媛（大S）惊传癫痫复发，突然昏倒，而原定于3月28日录制吴宗宪《我要当女一》的工作也被迫取消。有媒体向大S妈妈求证病况，她表示女儿是因感冒引起癫痫复发，而大S丈夫汪小菲则通过微博回应，“谢谢大家关心，熙媛已经没有什么危险了，但身体状况仍然很不好。”而此前在拍摄《ELLE》杂志封面时，大S详述了因为生孩子几乎死在手术床上的种种细节，感叹当女人实在比男人辛苦太多，所以女人们要放过自己……

要知道原来的大 S 是个多么争强好胜不肯放过自己的女子。十来岁出道，带着妹妹在娱乐圈打拼，父母早年离异，赚钱主要靠她。她强势又直率，工作人员手脚慢一点，她就会在片场质问，生活里更是处处挑剔，头发不可以让人碰，身材更是数十年保持纤细如竹竿，为了保持雪白的肌肤，打美白针，吃各种美白产品。那时她觉得世界尽在手中，“我内心是迅猛龙，生活的极限家，什么我都去做，一件事做完我还能活着，我就觉得非常有快感。”她有过几段恋情，后来又在一年之内，火速嫁给了大陆名公子。前半生称得上顺风顺水，但嫁人之后，她的风水好像就变了。婚礼被群嘲，生孩子千难万险，事业一落千丈。而妹妹小S在生了三个女儿之后，也常常在镜头前喝得醉醺醺——让姑娘们不由喟叹，原来豪门麻烦这么多，能维持多久，是真是假还难说。

其实说起来，大小S嫁的都还只算是殷实人家，但无论是不是真正的豪门，嫁进去日子过得也都不容易。通过婚嫁，迅速提升社会阶层，对女性来说，曾经是梦想所在，但却没人想过需要付出的代价。首先，你自动负担的生育职责，多生几个是分内事，至于所要付出的代价，你自己承担；其次，要收敛个性，成为温顺听话的好媳妇，久而久之，可能就会退后弱化成可有可无的背景；第三，万一家中出个什么事，还得顶住压力，出来公关打理。

嫁入豪门，等于是把全部人生交付了出去，这其中的好坏还真难说。反观那些三十多还未嫁的女星们，陈乔恩陈意涵哪一个不是过得活色生香水气叮当，自有自己的自在天地。

人生选择真的就是见仁见智，但它确实是最好的老师，我们一般人，就在里面多看多学，就像大S说的，女人要放过自己，学会好好爱自己吧……

人物记者 黄佟佟